خاص مصدر في المقاولون لـ في الجول: مدة غياب طاهر تتحدد بعد الجراحة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 20:25

كتب : حامد وجدي

طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب

يستعد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب للخضوع لجراحة الغضروف خلال الساعات القليلة المقبلة.

طاهر محمد طاهر

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي المقاولون لـFilGoal.com: "حتى الآن لا نعلم مدة غياب طاهر لأن الطبيب القائم على الجراحة لا يعلم هل سيقوم بإزالة جزءا من الغضروف فقط أم ستكون خياطة فقط".

وأضاف "في حالة إزالة جزءا من الغضروف سيغيب اللاعب لمدة 3 أسابيع فقط، أما في حال خياطة الغضروف سيغيب لمدة 3 شهور ونصف".

أخبار متعلقة

المقاولون يوافق على سفر طاهر محمد طاهر إلى ألمانيا للعلاج طاهر محمد طاهر يغيب عن المقاولون لمدة شهر النحاس: نصيحتي لطاهر؟ "الاحتراف وقد أقنعه بالأهلي"

وأتم تصريحاته "طاهر محمد سيخضع للجراحة على يد الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمحمد محمود لاعب الأهلي".

وتعرض طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون لإصابة بقطع في الغضروف خلال تدريبات فريقه قبل أسابيع.

طالع أيضا

طردان وركلة جزاء مهدرة وأهداف رائعة.. الجونة يلحق بـ بيراميدز الهزيمة الثانية في الدوري

أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

عودة مروان وحمودي وتواجد الشناوي في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

قائمة الزمالك - غياب محمود علاء ومدبولي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس

طاهر محمد طاهر المقاولون العرب الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر #ليلة_الأبطال - برشلونة يحل ضيفا على ليون 3 دقيقة | أوروبا
مؤتمر #ليلة_الأبطال – متجاهلا رونالدو.. جوارديولا: بيرناردو هو نجم الكرة البرتغالية 6 دقيقة | أوروبا
مباشر #ليلة_الأبطال - ليفربول ضد بايرن.. صلاح أساسي في مواجهة زملاء ليفاندوفسكي 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: لامبارد أو زيدان بدائل محتملة لخلافة ساري في تشيلسي 37 دقيقة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - تغييرات كثيرة لتعويض غيابات بايرن ضد ليفربول 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
#ليلة_الأبطال – أليجري: ديبالا سيبدأ أمام أتليتكو.. ورونالدو وحده لن يفعل شيئا 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك