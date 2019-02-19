يستعد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب للخضوع لجراحة الغضروف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي المقاولون لـFilGoal.com: "حتى الآن لا نعلم مدة غياب طاهر لأن الطبيب القائم على الجراحة لا يعلم هل سيقوم بإزالة جزءا من الغضروف فقط أم ستكون خياطة فقط".

وأضاف "في حالة إزالة جزءا من الغضروف سيغيب اللاعب لمدة 3 أسابيع فقط، أما في حال خياطة الغضروف سيغيب لمدة 3 شهور ونصف".

وأتم تصريحاته "طاهر محمد سيخضع للجراحة على يد الطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي لمحمد محمود لاعب الأهلي".

وتعرض طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون لإصابة بقطع في الغضروف خلال تدريبات فريقه قبل أسابيع.

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