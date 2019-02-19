اجتماع المصير؟.. سكاي سبورتس: تشيلسي يناقش مستقبل ساري

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 20:20

كتب : رامي جمال

ماوريسيو ساري

اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة لا يبشر بالخير بالنسبة لإدارة تشيلسي وبالتالي تم مناقشة مستقبل المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الثلاثاء فإن شخصيات مسؤولة في تشيلسي اجتمعوا لمناقشة مستقبل المدرب الإيطالي.

وتولى ساري تدريب تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجاري ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2021.

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وخاض ساري مع تشيلسي 42 مباراة فاز في 27 وتعادل في 6 وخسر في 9.

وسجل الفريق اللندني تحت قيادة المدرب الإيطالي 76 هدفا واستقبل 44.

وقاد ساري تشيلسي للتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترف وسيلاقي مانشستر سيتي الأحد المقبل في ملعب ويمبلي.

فيما ودع تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 بهدفين دون رد.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بالتساوي مع أرسنال ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المدفعجية.

ويفصل تشيلسي عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع نقطة واحدة فقط.

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تشيلسي ساري

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