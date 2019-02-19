خاص في الجول يكشف سبب غياب محمد عنتر عن قائمة الزمالك للقاء طلائع الجيش

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

محمد عنتر خلال مران الزمالك في كينيا استعدادا لمباراة جور ماهيا

شهدت القائمة التي استدعاها المدير الفني للزمالك كريستيان جروس للقاء طلائع الجيش غياب محمد عنتر للمرة الثانية على التوالي فما هو السبب؟

محمد عنتر

النادي : الزمالك

الزمالك

حسبما علم FilGoal.com فإن عنتر يعاني من إصابة في العضلة الخلفية كانت هي السبب في غيابه عن لقاء إنبي السابق.

ولم يستطع عنتر التدرب بشكل جيد خلال الأيام الأخيرة لذا لم يقم المدير الفني للفريق ضمه لقائمة لقاء طلائع الجيش.

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ويخضع عنتر حاليا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك كي يستطيع اللحاق بلقاء بترو أتليتكو الأنجولي.

ولكن حتى الآن لم تتأكد قدرة عنتر على اللحاق بمواجهة الفريق الأنجولي في الكونفدرالية من عدمها ويواصل الجهاز الفني متابعة حالته مع الطبيب قبل اتخاذ القرار النهائي.

وشارك عنتر مع الزمالك في الموسم الجاري في 12 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وحيدا.

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محمد عنتر الزمالك في الدوري

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