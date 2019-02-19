أرقام في الجول - الجزار ضد بيراميدز.. أداء دفاعي رائع ساهم في فوز الجونة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 19:28

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد الجزار

هدوء في الدفاع وأداء جيد في أول مباراة له في الدوري المصري هذا الموسم قدمه محمود الجزار مع فريقه الجونة وساهم في تحقيق الفوز على بيراميدز.

وفاز الجونة على بيراميدز بهدفين لهدف في الجولة الـ23 للدوري المصري.

وشهدت المباراة مشاركة محمود الجزار لأول مرة في الدوري هذا الموسم مع الجونة المنضم له في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة

عامر حسين لـ في الجول: رتبنا مع أمن اسكندرية للثلاث مباريات المقبلة.. وتم حل أزمة تدريب الهلال الجونة: سنتفاوض لإلغاء الشرط الغريب بعدم لاعب المعارين أمام الأهلي.. وهذا سبب قبولنا به نادر شوقي: من المبكر الحديث حول استمرار رمضان صبحي في الأهلي.. لا نعرف ما سيحدث

ويستعرض معكم FilGoal.com أرقام المدافع الشاب في مباراة فريقه ضد بيراميدز.

شارك الجزار في المباراة بالكامل وارتكب خطأ واحد فقط وحصل على مثله.

لعب الجزار 15 تمريرة متنوعة منهم 12 بشكل صحيح بنسبة نجاح 80%.

التمريرات القصيرة فقط له كانت 9 جميعهم صحيح بنسبة 100%.

بينما لعب 6 تمريرات طويلة نصفهم صحيح بنسبة نجاح 50%.

اتجاهات تمريرات الجزار جاءت بواقع 5 للأمام وتمريرة واحدة للخلف و6 تمريرات بجانب الملعب.

الدفاع

على الجانب الدفاعي استطاع الجزار الفوز بالكرة 9 مرات منهم مرتين عن طريق التدخلات الأرضية و6 مرات استعادة للكرة وواحدة من اعتراض الهجمة.

كذلك منع الجزار فرصتين حقيقتين من أمام لاعبي بيراميدز، بينما اعترض الكرة مرتين أيضا.

وأخيرا استلم الجزار الكرة 8 مرات بشكل صحيح ولم يفقد الكرة ولا مرة.

طالع أيضا

طردان وركلة جزاء مهدرة وأهداف رائعة.. الجونة يلحق بـ بيراميدز الهزيمة الثانية في الدوري

أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

عودة مروان وحمودي وتواجد الشناوي في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

قائمة الزمالك - غياب محمود علاء ومدبولي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس

محمود الجزار الجونة بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر #ليلة_الأبطال - برشلونة يحل ضيفا على ليون دقيقة | أوروبا
مؤتمر #ليلة_الأبطال – متجاهلا رونالدو.. جوارديولا: بيرناردو هو نجم الكرة البرتغالية 5 دقيقة | أوروبا
مباشر #ليلة_الأبطال - ليفربول ضد بايرن.. صلاح أساسي في مواجهة زملاء ليفاندوفسكي 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: لامبارد أو زيدان بدائل محتملة لخلافة ساري في تشيلسي 35 دقيقة | أوروبا
تشكيل #ليلة_الأبطال - تغييرات كثيرة لتعويض غيابات بايرن ضد ليفربول 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
#ليلة_الأبطال – أليجري: ديبالا سيبدأ أمام أتليتكو.. ورونالدو وحده لن يفعل شيئا 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك