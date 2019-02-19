أرقام في الجول - الجزار ضد بيراميدز.. أداء دفاعي رائع ساهم في فوز الجونة

هدوء في الدفاع وأداء جيد في أول مباراة له في الدوري المصري هذا الموسم قدمه محمود الجزار مع فريقه الجونة وساهم في تحقيق الفوز على بيراميدز.

وفاز الجونة على بيراميدز بهدفين لهدف في الجولة الـ23 للدوري المصري.

وشهدت المباراة مشاركة محمود الجزار لأول مرة في الدوري هذا الموسم مع الجونة المنضم له في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

ويستعرض معكم FilGoal.com أرقام المدافع الشاب في مباراة فريقه ضد بيراميدز.

شارك الجزار في المباراة بالكامل وارتكب خطأ واحد فقط وحصل على مثله.

لعب الجزار 15 تمريرة متنوعة منهم 12 بشكل صحيح بنسبة نجاح 80%.

التمريرات القصيرة فقط له كانت 9 جميعهم صحيح بنسبة 100%.

بينما لعب 6 تمريرات طويلة نصفهم صحيح بنسبة نجاح 50%.

اتجاهات تمريرات الجزار جاءت بواقع 5 للأمام وتمريرة واحدة للخلف و6 تمريرات بجانب الملعب.

الدفاع

على الجانب الدفاعي استطاع الجزار الفوز بالكرة 9 مرات منهم مرتين عن طريق التدخلات الأرضية و6 مرات استعادة للكرة وواحدة من اعتراض الهجمة.

كذلك منع الجزار فرصتين حقيقتين من أمام لاعبي بيراميدز، بينما اعترض الكرة مرتين أيضا.

وأخيرا استلم الجزار الكرة 8 مرات بشكل صحيح ولم يفقد الكرة ولا مرة.

طالع أيضا

طردان وركلة جزاء مهدرة وأهداف رائعة.. الجونة يلحق بـ بيراميدز الهزيمة الثانية في الدوري

أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

عودة مروان وحمودي وتواجد الشناوي في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

قائمة الزمالك - غياب محمود علاء ومدبولي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس