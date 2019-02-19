الجونة: سنتفاوض لإلغاء الشرط الغريب بعدم لعب المعارين أمام الأهلي.. وهذا سبب قبولنا به

لم يخف نادر شوقي مدير شركة 11 المشرفة على قطاع كرة القدم في نادي الجونة، انزعاجه من بند عدم مشاركة اللاعبين المعارين في مواجهة فريقهم الأصلي الأهلي.

الجونة حقق فوزا مهما على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 23 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي بعد المباراة: "الفوز ليس مفاجأة كما يقال، لدينا أسماء كبيرة ونجمع بين الخبرات والشباب الصغار وقد قدموا مستوى مقنع".

ويضيف عبر إذاعة "أون سبورت": "نعيش موسما استئنائيا وكل الأندية دعّمت صفوفها بعدد من اللاعبين في انتقالات يناير، مما تسبب في تقارب المستويات الفنية وقوة المنافسة في جدول الترتيب".

ويواصل: "لو سجلنا ركلة الجزاء المهدرة لاختلفت النتيجة، تمنيت لو نفوز بثلاثة أو أربعة أهداف، لكن الفوز هو الأهم".

وشدد: "لا يوجد في الجونة من يتدخل لاختيار التشكيل، هذا ليس من اختصاص أحد سوى الجهاز الفني والجميع يعرف حدوده داخل النادي".

واختتم بشأن قدرة مشاركة الرباعي المعار: محمود الجزار، أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق أمام فريقهم الأصلي الأهلي: "شرط عدم اللعب أمام الأهلي بالنسبة لمعاريه في الجونة متواجد، تم وضع هذا البند لأنك تريد أن تحصل على اللاعب بأي طريقة، ولكنه بند غريب و كل شيء يتغير بالتفاوض، لذلك سيكون هناك مفاوضات مع الأهلي لإلغاء هذا البند".

الأهلي يحل ضيفا على الجونة يوم الأحد المقبل في الجولة 24 من الدوري المصري.

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