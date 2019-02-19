نادر شوقي: من المبكر الحديث حول استمرار رمضان صبحي في الأهلي.. لا نعرف ما سيحدث

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 19:11

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - الإنتاج الحربي

رفض نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي الحديث عن مستقبل موكله مع المارد الأحمر عقب نهاية إعارته.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وانضم رمضان صبحي للأهلي في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي معارا لمدة 6 أشهر.

وتحدث نادر شوقي لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "إعارة رمضان ستنتهي في شهر يوليو المقبل لايزال هناك وقتا طويلا حتى نهاية الموسم".

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وشدد "من المستحيل الحديث عن عودته لإنجلترا أو استمراره في الأهلي حاليا".

وأتم "يجب أن ننتظر فهناك العديد من البطولات الجارية بالإضافة لكأس أمم إفريقيا ولا أحد سيعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

وشارك رمضان صبحي مع الأهلي في تسع مباريات وسجل هدفا وصنع مثله.

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