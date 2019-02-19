شدد أحمد حمدي لاعب الجونة أن فريقه لم يشعر بالرهبة من بيراميدز وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق فريقه للفوز اليوم.

أحمد حمدي النادي : الجونة الجونة

وألحق الجونة الهزيمة الثانية ببيراميدز في الدوري خلال الموسم الجاري بعدما تغلب عليه في الجولة 23 من المسابقة بهدفين لهدف.

وتحدث أحمد حمدي عقب المباراة لـFilGoal.com قائلا عقب المباراة: "قبل المباراة كان لدينا دوافع كبيرة للفوز بسبب موقفنا في جدول الترتيب".

وتابع "حمادة صدقي المدرب وحسام غالي مدير الكرة قاما بتحفيزنا كثيرا ولم نشعر بالرهبة من اللقاء وكان هدفنا هو الفوز ولا غيره".

وشدد اللاعب المعار من الأهلي "أهدرنا ركلة جزاء وهذا يؤكد إن انتصارنا لم يكن ضرب حظ بل كان نتيجة مجهود كبير بذلناه اليوم وكنا الأفضل خلال أغلب فترات المباراة".

وتابع "المباراة لم تكن ثأرية لنا بل كان هدفنا هو حصد الثلاث نقاط فقط ولا غير".

وعن إعارته من الأهلي للجونة قال: "كان قرارا موفقا وكنت أبحث عن المشاركة بشكل كبير من أجل الانضمام للمنتخب الأوليمبي كذلك".

وشدد "نريد تكرار الأداء الذي ظهرنا به اليوم أمام الأهلي أيضا لتحسين موقفنا في جدول الترتيب أكثر".

ويحتل الجونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة عقب خوضه لـ22 لقاء.

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