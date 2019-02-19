حمادة صدقي: لاعبو بيراميدز ورّطوا أحمد علي في الطرد.. وطريقتهم غريبة على الدوري المصري

أبدى حمادة صدقي المدير الفني للجونة، سعادته الشديدة بفوز فريقه على بيراميدز.

الجونة تخطى بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 23 من الدوري المصري، ليقفز إلى المركز التاسع بـ 29 نقطة. (طالع التفاصيل)

وقال صدقي بعد اللقاء: "لاعبو فريقي قدّموا مباراة كبيرة وكانوا موفقين في تنفيذ السيناريو الذي وضعناه للمباراة".

وأضاف عبر إذاعة "أون سبورت": "بيراميدز يتميز بكثرة صانعي اللعب، لهذا طلبت من فريقي إغلاق وسط الملعب والضغط عليهم مبكرا من أجل إجبارهم على اللجوء للكرات الطولية".

وواصل: "هذا الفوز سيساعد الجونة في صراع البقاء وتحسين مركزنا، خصوصا مع الصراع الشرس هذا الموسم في مناطق الهبوط.

وأشاد صدقي بقوة المنافس: "طريقة لعب بيراميدز غريبة عن الدوري المصري، وظهرت بوضوح في مباراتهم الأخيرة أمام سموحة، إذ اعتمدوا على التوغل من الأطراف إلى عمق الملعب، وهو ما فهمناه من متابعتنا لتلك المباراة".

المخضرم محمد ناجي جدو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58، وصدقي لا يراها مشكلة: "جدو لاعب كبير، وإضاعة ركلة جزاء أمر طبيعي يحدث في كرة القدم".

وعن طرد أحمد علي لاعب الجونة بعد الهدف الثاني: "تم توريط أحمد علي في الطرد من قبل لاعبي بيراميدز لأنه كان يمتلك بطاقة صفراء، والحكم الكرواتي أراد إحداث توازن في الملعب بعد طرد علي جبر".

واختتم معلقا على موقف مشاركة لاعبي الأهلي المعارين في مواجهته بالمباراة المقبلة: "سأتحدث مع إدارة النادي لمعرفة موقف هؤلاء اللاعبين، إنهم يمثلون أهمية كبيرة بالفريق، ولو تم الاستقرار على عدم مشاركتهم ستكون لدينا بدائل أخرى جيدة".

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