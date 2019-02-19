مران الأهلي – العمل على استغلال أطراف الداخلية.. وهؤلاء بدلاء الأساسيين في التدريب

ركز مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي في المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على فتح المساحات ونقل التمريرات الطولية خلف الظهيرين قبل مواجهة الداخلية.

ويواجه الأهلي منافسه الداخلية غدا الأربعاء في إطار الجولة 23 من الدوري المصري في ملعب بتروسبورت.

وقام لاسارتي بالإشراف على مجموعة أساسية من اللاعبين ضمت كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي.

وبعد ذلك شارك في المجموعة الأساسية كل من أحمد الشيخ وأحمد حمودي وصلاح محسن بدلا من جيرالدو والشحات وأجايي.

وخضعت المجموعة الأساسية لتدريب بدني خفيف قبل الخروج من الملعب فيما ركض محمد الشناوي بشكل إضافي حول الملعب.

أما المجموعة الأخرى من اللاعبين كانت تتدرب بالكرة وشارك شريف إكرامي حارس مرمى الفريق في تدريبات كرة طائرة.

وفي نهاية المران قام ناصر ماهر وحمودي وصلاح محسن بالتدرب على التسديد من على حدود منطقة الجزاء.

واجتمع لاسارتي مع خالد محمود طبيب الفريق للاطمئنان على إصابة الشناوي وعقد جلسة قصيرة مع حسين الشحات لإعادة الثقة له بعد إهداره أكثر من فرصة مؤخرا.

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