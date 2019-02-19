ألبا: نعلم أن ليون منافس صعب.. ودوري الأبطال هدفنا

يرى جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة أن مواجهة فريقه أمام ليون اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية.

برشلونة يحل ضيفا على نظيره الفرنسي في لقاء يطمح فيه لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة يوم 13 من الشهر المقبل.

وعند سؤاله: هل دوري أبطال أوروبا الهدف الرئيسي لبرشلونة هذا الموسم؟ أجاب "هذا حقيقي أننا ننافس من أجل كل البطولات. إنها مسابقة نهتم بها للغاية في برشلونة ولكننا لا ننسى البطولتين الآخرتين".

وأضاف في حوار مع Dugout "المواجهة أمام ليون سوف تكون صعبة للغاية، من المهم بالنسبة لنا أن نتأهل لربع النهائي ومن ثم ننظر لباقي الأدوار".

وأتم "نحن نعلم أن ليون منافس صعب، سوف تكون مواجهة صعبة للغاية".

وشارك ألبا في 33 مباراة مع بارسا في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، وسجل خلالها هدفين وصنع 14.

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