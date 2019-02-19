ألبا: نعلم أن ليون منافس صعب.. ودوري الأبطال هدفنا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 17:08

كتب : FilGoal

ألبا - برشلونة

يرى جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة أن مواجهة فريقه أمام ليون اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية.

برشلونة يحل ضيفا على نظيره الفرنسي في لقاء يطمح فيه لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة يوم 13 من الشهر المقبل.

وعند سؤاله: هل دوري أبطال أوروبا الهدف الرئيسي لبرشلونة هذا الموسم؟ أجاب "هذا حقيقي أننا ننافس من أجل كل البطولات. إنها مسابقة نهتم بها للغاية في برشلونة ولكننا لا ننسى البطولتين الآخرتين".

أخبار متعلقة

الكشف عن – لماذا لم يُعجب برشلونة ببنزيمة وصرف نظر عن التعاقد معه أزمة في إسبانيا.. ريال مدريد يهدد بالانسحاب من رابطة السلة بعد "سرقة نهائي الكأس" أمام برشلونة قائمة برشلونة - أومتيتي يعود قبل مواجهة ليون منزل بواتنج تعرّض للسطو أثناء مشاركته في مباراة برشلونة وبلد الوليد

وأضاف في حوار مع Dugout "المواجهة أمام ليون سوف تكون صعبة للغاية، من المهم بالنسبة لنا أن نتأهل لربع النهائي ومن ثم ننظر لباقي الأدوار".

وأتم "نحن نعلم أن ليون منافس صعب، سوف تكون مواجهة صعبة للغاية".

وشارك ألبا في 33 مباراة مع بارسا في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، وسجل خلالها هدفين وصنع 14.

اقرأ أيضا:

قراءة في أوراق لاسارتي قبل مواجهة الأهلي والداخلية.. 3 أسئلة

ما بين الطموح المحدود والأسس الواهية.. إلى أين تسير خُطى بايرن ميونيخ؟

كيف يتغلب كلوب على أزمة دفاع ليفربول ضد بايرن؟ فابينيو أو حل استثنائي

نظام جديد لكأس السوبر الإسباني

المقاصة يكشف سبب الطرد المثير للجدل للاعب دجلة

ماذا فعل صلاح في دور الـ16 لدوري الأبطال من قبل؟

جوردي ألبا برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

عامر حسين يوضح لـ في الجول: غياب علي جبر عن لقاء الأهلي يحدده تقرير حكم لقاء الجونة 2 دقيقة | الدوري المصري
المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره في 4 مارس.. ويواجه مالاوي وديا 8 دقيقة | مصر
أحمد حمدي لـ في الجول: لم نشعر بالرهبة من بيراميدز.. وسنلعب بنفس الطريقة أمام الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
حمادة صدقي: لاعبو بيراميدز ورّطوا أحمد علي في الطرد.. وطريقتهم غريبة على الدوري المصري 14 دقيقة | الدوري المصري
غياب وحيد عن قائمة الأهلي بسبب نزلة برد.. والاكتفاء بجلسة في الجيم 23 دقيقة | الدوري المصري
أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر 27 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك