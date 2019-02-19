صلاح كان شاهدا على اللقطة الأخيرة.. سواريز ورحلة البحث عن الأهداف خارج الديار

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 16:30

كتب : محمد يسري

لويس سواريز - برشلونة - بلباو

خلال رحلة فرنسا سيأمل لويس سواريز في إنهاء حالة الخصام مع الشباك خارج ملعب كامب، وتسجيل هدف العودة للحياة.

برشلونة يحل ضيفا على ليون في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وسواريز يأمل أن تنفك عقدته أمام الفريق الفرنسي.

الهداف الأورجوايائي لم يسجل أي أهداف خارج معقل برشلونة، كامب نو، في دوري أبطال أوروبا منذ 1252 يوما.

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نعم. سواريز لم يسجل أي هدف خارج أرضه منذ تلك المدة وفقا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

ولم يسجل سواريز خارج ملعب كامب نو منذ تسجيله في شباك روما في أولى مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق على ملعب "أوليمبكو" وشهدت مشاركة محمد صلاح حين كان لاعبا في الفريق الإيطالي.

لكن سواريز لن يبحث عن فك عقدة الـ 1252 يوما فقط أمام ليون فقط.

منذ تلك الفترة شارك سواريز في 15 مباراة خارج كامب نو دون أن يسجل، بواقع 1349 دقيقة.

صاحب الـ32 عاما لم يسجل أي أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن شارك في 4 مباريات كاملة حتى الآن. إذ اكتفى بصناعة هدفين فقط ضد إيندهوفين وإنتر.

وعموما لا يمتلك سواريز سجلا حافلا أمام الفرق الفرنسية في دوري أبطال أوروبا.

سواريز واجه فريق أوكسير فقط من الدوري الفرنسي، وذلك حين كان لاعبا في أياكس في موسم 2010-2011 في دور المجموعات لدوري الأبطال.

ذهابا سجل سواريز هدفا في انتصار أياكس 2-1.

لكنه لم يسجل في رحلته الوحيدة للأراضي الفرنسية والتي خسرها مع أياكس بهدفين مقابل هدف.

ترى، هل ينجح سواريز في فك عقدته ويسجل خارج ملعب كامب نو في مباراة الليلة؟ أم ينتظر موعدا أخر قد يأت إذا تأهل برشلونة لدور الـ8 للمسابقة الأوروبية؟

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