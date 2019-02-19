هل يفاجئ هاري كين الجميع ويعود أمام بيرنلي؟

يقترب هاري كين مهاجم توتنام من العودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد الإصابة قبل شهر من الموعد المحدد لعودته.

وتعرض كين لإصابة في أربطة الكاحل خلال هزيمة توتنام أمام مانشستر يونايتد في 13 يناير الماضي.

وأصدر توتنام وقتها بيان يفيد بغياب اللاعب لمدة شهر ونصف على أقل تقدير مما يعني غيابه عن مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن هداف توتنام عاد إلى تدريبات الفريق الجماعية يوم الإثنين ليستعد للمشاركة أمام بيرنلي السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يجلس كين على مقاعد بدلاء توتنام ضد بيرنلي.

كين سافر إلى أمريكا هذا الشهر للتأقلم مع الطقس الدافيء ومن أجل التجهيز لعودته مجددا.

وصرح هاري كين عن إصابته قائلا: "الأمر يسير على مايرام، ذهبت بعيدا للتدريب في الطقس الدافيء وأتقدم بقوة، سنرى الأسبوع المقبل ما سيحدث".

وأضاف "سأقوم بالتدرب بالكرة الأسبوع المقبل ونرى كيف يحدث تفاعل مع الكاحل".

وأتم "أشعر بارتياح حاليا من ناحية الكاحل وطالما أن التورم يبقى بعيدا يمكننا أن نستمر في التقدم والعودة مرة أخرى".

وسجل هاري كين 20 هدفا هذا الموسم مع توتنام بمختلف المسابقات.

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