التشكيل – الجونة بقيادة رباعي الأهلي وجدو.. وبيراميدز بقوة ضاربة ودكة قوية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 15:20

كتب : FilGoal

كينو مع بيراميدز أمام الجونة

أعلن حمادة صدقي المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه الذي يواجه بيراميدز في الجولة 23 من مسابقة الدوري.

ويقود صفوف الجونة الرباعي المعار من الأهلي، محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان، بمساندة خبيرة من محمد ناجي "جدو"

وأتى تشكيل الجونة كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: محمود الغرباوي

الدفاع: أحمد علي – محمود الجزار – خالد صبحي – جوناثان انجويم

الوسط: سيرج أكا – أكرم توفيق – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي – محمد ناجي "جدو"

الهجوم: أحمد ياسر ريان

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر رضوان، أحمد سعيد "أوكا"، عمرو سعداوي، جاتوش بانوم، أوسينو بوي، أحمد الألفي، أحمد حسن مكي.

أما بيراميدز، فيدخل رامون دياز مباراته الثانية مع الفريق بتشكيل يضم قوة ضاربة، مع دكة قوية.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار – عمر الميداني – علي جبر – عمر جابر

الوسط: محمد فتحي – عبد الله السعيد – كينو – كريستيان بينافينتي

الهجوم: عمر خربين – جون سيفوينتي.

أما دكة البدلاء فيجلس عليها المهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، مهند لاشين، محمد مجدي "قفشة"، محمد فاروق، عبد الله بكري، إريك تراوري.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري بـ45 نقطة، أما الجونة فيحل في المركز الـ13 بـ23 نقطة.

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