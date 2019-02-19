بونوتشي يكشف رفضه الانضمام إلى ريال مدريد

التقارير تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بخدمات ليوناردو بونوتشي الصيف الماضي قبل أن يعلن رحيله عن ميلان والعودة لناديه السابق يوفنتوس.

وتلك التقارير كانت صحيحة بالفعل بحسب ما أكد بونوتشي، الذي كشف عن رفضه الملكي من أجل العودة للمكان الذي يشعر فيه براحة أكبر.

وقال بونوتشي في تصريحات لصحيفة أس الإسبانية: "هل صحيح أنني رفضت ريال مدريد؟ نعم. أن ينظر إلي ريال مدريد ويهتم بخدماتي فقد كان ذلك مصدر فخر وسعادة بالنسبة لي".

وأضاف "هذا يعني أنني بذلت مجهودا كبيرا وأنني لعبت بشكل جيد خلال السنوات الماضية ولكن مع نداء يوفنتوس ورغبتي في العودة إلى المكان الذي أشعر فيه أنه منزلي جعلني أقرر أن البيانكونيري خيار أفضل لي".

وعن طموح فريقه الأوروبي "هدفنا الفوز بدوري الأبطال، مع وصول كريستيانو رونالدو فإن هذا يعني أن السقف ارتفع. لا يجب علينا أن نختفي. يوفنتوس مثل أتليتكو وأليجري دائما يقول إن الفوز بالبطولات يحسمه الدفاع".

يوفنتوس يحل ضيفا على أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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