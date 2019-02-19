ماذا ينتظر صلاح من مواجهة بايرن؟ معادلة نجم ريال مدريد وتخطي توريس وروماريو

لن يبحث محترفنا المصري محمد صلاح عن الفوز على بايرن ميونيخ فقط حين يلعب ليفربول مع الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا، بل أمامه أيضا الفرصة لتحقيق أرقام فردية جديدة.

ليفربول سيستضيف بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، في مباراة ستكون رقم 22 لـ صلاح مع الحُمر في المسابقة.

مشاركة صلاح في اللقاء ستجعله يتساوى مع هاري كيويل وإيميل هيسيكي ودانيال أجير ودجيبرل سيسيه ومحمد سيسوكو وجيمي تراوري في عدد المشاركات الاوروبية مع ليفربول.

حيث شارك صلاح مع ليفربول في 21 مباراة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن بواقع 1627 دقيقة.

كما أن المباراة ستكون رقم 45 لـ صلاح في دوري أبطال أوروبا عموما ومع كل الفرق.

مواجهة صلاح لـ بايرن ستكون المواجهة السابعة له لفرق ألمانيا. بعد مواجهتين ضد باير ليفركوزن بقميص روما سجل خلالها هدفا وصنع الأخر ومواجهتين ضد شالكة بقميص بازل لم يسجل أو يصنع خلالهما ومواجهتين ضد هوفنهايم بقميص ليفربول سجل فيهما هدفا.

وفي حالة تسجيل صلاح لهدف في شباك بايرن ميونيخ فسيصل لهدفه رقم 21 في دوري أبطال أوروبا، وذلك باحتساب الأهداف المسجلة ضمن الأدوار التأهيلية للمسابقة.

وصول صلاح للهدف رقم 21 = تخطي العديد من الأسماء البارزة أوروبيا.

خلال المباريات الـ45 التي لعبها صلاح بقمصان بازل وتشيلسي وروما وليفربول، سجل صلاح 20 هدفا.

الأهداف جاءت بواقع 14 هدفا مع ليفربول وهدف مع روما و5 أهداف مع بازل.

يتساوى صلاح حاليا مع كل من: روماريو أسطورة البرازيل السابق وجاريث بيل نجم ريال مدريد وفيرناندو توريس هداف ليفربول السابق ونيكولاس أنليكا نجم فرنسا السابق وأولى سولشاير هداف مانشستر يونايتد ومدربه الحالي ولويس إنريكي مدرب إسبانيا الحالي وهالك مهاجم شنجهاي إيست الصيني وبول فان هيلمست مهاجم بلجيكا.

بيل هو الاسم الوحيد في القائمة السابقة الذي يمتلك الفرصة لزيادة رصيد أهدافه، وذلك في حال عدم عودة توريس وهالك للعب في دوري أبطال أوروبا من جديد واستمرارهم في اليابان والصين على الترتيب.

كما أن وصول صلاح للهدف رقم 21 يُعني تساويه مع نجم ريال مدريد السابق: أمانسيو أمارو وجوزيه توريس هداف بنفيكا وهارالد براتباك هداف النرويج ولاعب روسنبورج وسيلتك السابق.

أما إذا سجل صلاح هدفين فإنه سيتساوى مع أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد وإدين دجيكو هداف روما والثنائي البرازيلي لويز أدريانو وأدريانو وكارلوس سانتيانا لاعب ريال مدريد السابق وهاكان شاكور أسطورة تركيا.

بالإضافة إلى أنه سيتساوى مع ديرك كاوت في عدد الأهداف الأوروبية المسجلة بقميص ليفربول وسيصل لهدفه رقم 15. إلا أن أهداف صلاح كلها جاءت في دوري أبطال أوروبا.

بينما سيستمر في صلاح مطاردة جيرارد ليكون الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا. إذ يتربع جيرارد على عرش الهدافين برصيد 30هدفا.

اقرأ أيضا:

قراءة في أوراق لاسارتي قبل مواجهة الأهلي والداخلية.. 3 أسئلة

ما بين الطموح المحدود والأسس الواهية.. إلى أين تسير خُطى بايرن ميونيخ؟

كيف يتغلب كلوب على أزمة دفاع ليفربول ضد بايرن؟ فابينيو أو حل استثنائي

نظام جديد لكأس السوبر الإسباني

المقاصة يكشف سبب الطرد المثير للجدل للاعب دجلة

ماذا فعل صلاح في دور الـ16 لدوري الأبطال من قبل؟