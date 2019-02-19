رفع علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية راية التحدي قبل مواجهة الأهلي غدا الأربعاء في الجولة 23 من الدوري المصري.

عبد العال يعلم جيدا أن الأهلي هو المرشح الأبرز لتحقيق الانتصار، ورغم ذلك فقد أكد مدرب الداخلية أن لاعبيه سيقاتلون في أرض الملعب.

وقال عبد العال: "مواجهات الأهلي والزمالك وأيضا بيراميدز الآن من الصعب أن تقول إنك تبحث عن الفوز أمامهم؛ لعوامل مادية وتاريخية وإعلامية، ولكن هذا لا يمنع أننا نملك طموحا مشروعا إذ نأمل في تحقيق المكسب لأننا في موقف حرج".

وأضاف لـFilGoal.com "لا يوجد استسلام وسنقاتل في الملعب، وسنلعب مباراة كبيرة كما تعودنا أمام الفرق الكبيرة. مباراة الدور الأول خير شاهد على ذلك (التعادل 2-2)".

وعن الغيابات في صفوف فريقه أوضح "بنسبة كبيرة (إيمانويل) إيجيبتور لن يشارك، وإسلام جابر سنرى الوضع اليوم أو غدا لتحديد موقفه، ومحمد مخلوف تم إيقافه 4 مباريات".

إيجيبتور تعرض لإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق، أما جابر فتعرض لإصابة في عضلات البطن ولم يُحسم موقفه حتى الآن.

واستدرك عبد العال مُتما تصريحاته "لكن لا أهتم كثيرا بمن حاضر أو غائب، أنا أعمل وفقا لقدرات اللاعبين المتواجدين معي، لا أضع هذه الأمور في حسباني ولا أوصلها للاعبين".

الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري بـ42 نقطة، أما الداخلية فيحل في المركز الـ14 بـ22 نقطة ويفصله 3 نقاط فقط عن المركز الأخير الذى يحتله بتروجت برصيد 19 نقطة.

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