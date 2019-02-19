فينجر: تجديد تعاقد أوزيل قد يكون السبب خلف تراجع مستواه

طرح الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال رؤيته لسبب تراجع لاعب الفريق ميسوت أوزيل خلال الآونة الأخيرة.

واستبعد أوناي إيمري المدير الفني للمدفعجية اللاعب الألماني خلال الفترة الماضية من عدة مباريات ملقيا اللوم تارة على إصاباته وتارة أخرى على تراجع مستواه.

وفينجر المدرب الأسطوري للنادي اللندني يرى أن تجديد التعاقد الموسم الماضي لفترة طويلة قد يكون السبب خلف تراجع مستوى لاعب ريال مدريد السابق.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "أشعر أن تجديد التعاقد لا يتدخل عادة في مسألة اختيار التشكيل، ولكن في بعض الأحيان هناك حالات خاصة".

وأضاف "في معظم الأحيان نعتقد أنه بتجديد التعاقد فإننا نملك لاعبا جيدا لمدة 5 سنوات ولكن هذا لا يعني عادة أن يؤدي جيدا ويقدم أفضل مستوياته، لأن ذلك قد يؤدي أحيانا لدخوله منطقة الراحة (عدم الشعور بالضغط)".

وأوضح "أوزيل يملك عقدا ولكن المشكلة أنه إن أردت التعاقد مع لاعب مثله فعليك إنفاق 100 مليون إسترليني، ولكي تحافظ على لاعب بهذه القيمة - بعيدا عن قضية أوزيل - فإن الأمر يتعلق أكثر بالطريقة التي تتوجه بها في اللعبة".

وواصل شرحه "لكي تشتري لاعبا على مستوى عال عليك أن تدفع 100 مليون، لذا فالقرار تجديد تعاقد لاعب لن يكلفك شيئا أو تشتري لاعبا جديدا".

ومنذ البوكسينج داي لم يبدأ أوزيل سوى مباراة وحيدة مما أثار التكهنات حول مستقبله رفقة المدفعجية.

أوزيل البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت أن نادي إنتر ميلان هو الأكثر اهتماما بضم صانع الألعاب الألماني.

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