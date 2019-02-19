ساري: لاعبو تشيلسي معي؟ لست واثقا.. وقلقي كان على النتيجة وليس الصافرات ضدي

إجابات مثيرة وقوية جديدة من ماوريسو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي. هذه المرة ليست بسبب الهزيمة 6-0 ضد مانشستر سيتي، ولكنها بعد الخسارة من مانشستر يونايتد 2-0 على ملعب البلوز في كأس إنجلترا.

مانشستر يونايتد انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس إنجلترا ليطيح بكتيبة ساري من البطولة. (طالع التفاصيل)

وقال ساري: "اعتقد أن الحظ لم يحالفنا لأننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكنه انتهى 2-0 لـ يونايتد".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "في الشوط الثاني الأمور أصبحت أصعب. اللعب أصبح بدنيا بشكل أكبر ويونايتد دافع بقوة. نحن نحتاج لنصبح أكثر عدوانية".

وعن صافرات الاستهجان من جماهير تشيلسي، قال ساري: "قلقي كان من النتيجة وليس من الجماهير".

وأردف "أنا اتفهم الوضع الحالي. اتفهم الصافرات لأن النتيجة لم تكن جيدا وودعنا البطولة ولكن قلقي كان من النتيجة وليس الصافرات".

وأكمل حديثه قائلا: "من السهل للغاية تغيير الحالة المزاجية للجماهير. سيحدث ذلك إذا انتصرنا 3 أو 4 مباريات على التوالي وهذا سهل، الصعب أن تنتصر لـ 5 مباريات على التوالي".

هل يتفهم لاعبو تشيلسي أسلوب لعب ساري؟ يُجيب مدرب البلوز: "في تلك اللحظة، ليس بالشكل الصحيح. نحتاج لتحريك الكرة بشكل أسرع ونحتاج لمزيد من التحركات بدون كرة".

وأجاب ساري على سؤال (هل لاعبو تشيلسي مازالوا معه؟) قائلا: "اعتقد ذلك. لست واثقا ولكنني اعتقد ذلك. العلاقة مع اللاعبين جيدة ولكن هذا ليس مهما. المهم هو النتائج".

وأتم ساري حديثه برد ساخر على سؤال (هل أنت قلق على وضعك الحالي؟) قائلا: "لا لست قلقا. كنت قلقا فقط عندما تواجدت في الدرجة الثانية في إيطاليا".

تشيلسي يستعد لمواجهة مانشستر سيتي مرة أخرى يوم الأحد ولكن هذه المرة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

في الدوري، يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 50 نقطة، بينما انتصر خارج أرضه على مالمو السويدي 2-1 في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

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