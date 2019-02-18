بوجبا يلمح لاستمرار سولشاير كمدرب دائم ويُصرح: يونايتد ساعدني للوصول لأفضل ما لدي

ألمح بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد لاستمرار أولى جونار سولشاير في منصبه كمدرب للفريق وذلك عقب الانتصار على تشيلسي.

مانشستر يونايتد انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس إنجلترا.

وقال بوجبا: "نحن مانشستر يونايتد. نحن نلعب من أجل تحقيق الألقاب دائما".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "سولشاير حصل على منصبه لأنه يقدر على ذلك. هو يثق بنا ونحن نثق به للغاية".

وواصل بخصوص الانتصار على تشيلسي "كانت مباراة رائعة. الأداء كان عظيما من الفريق ككل".

وتابع "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق ولكننا نستحق الانتصار".

وأكمل حديثه قائلا: "مانشستر يونايتد ساعدني للوصول لأفضل ما لدي وأنا أُعطي كل ما لدي للفريق".

واستمر "هم ساعدوني لتسجيل العديد من الأهداف وكذلك لصناعة الأهداف. نحن نستمتع باللعب سويا".

مع سولشاير، سجل بوجبا 9 أهداف وصنع 6، مساهما بـ 15 هدفا في آخر 11 مباراة.

انفجار بول بوجبا مع سولشاير مازال مستمرا .. بوجبا سجل هدفا وصنع آخر في مباراة اليوم ضد تشيلسي بكأس الرابطة ليرفع عدد الأهداف التي شارك بها مع الفريق تحت قيادة أولي إلى 15 هدفا في 11 مباراة 🔥 - سجل 9 أهداف ⚽️ - صنع 6 أهداف 🅰️ pic.twitter.com/Iuz9IwZl1V — FilGoal (@FilGoal) February 18, 2019

وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة وولفرهامبتون في ربع نهائي كأس إنجلترا.

ويستعد يونايتد لمواجهة ليفربول يوم الأحد في كلاسيكو ناري منتظر في الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

عبد الحفيظ لـ في الجول: أجايي أبدى مرونة في التجديد وسعداء بالحفاظ على لاعب بقيمته

الأهلي يعلن تجديد تعاقد أجايي

بعد 4 مباريات عجاف.. المقاصة يعود للانتصارات أمام دجلة

3 بنود يناقشها اتحاد الكرة في عموميته.. إلغاء بند الـ8 سنوات وتغيير نظام الدرجة الثانية

خبر في الجول – جروس يدرس استمرار زيزو أساسيا في مواجهة الزمالك وطلائع الجيش