بوجبا يلمح لاستمرار سولشاير كمدرب دائم ويُصرح: يونايتد ساعدني للوصول لأفضل ما لدي

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 23:50

كتب : FilGoal

بوجبا - لوكاكو - تشيلسي - مانشستر يونايتد

ألمح بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد لاستمرار أولى جونار سولشاير في منصبه كمدرب للفريق وذلك عقب الانتصار على تشيلسي.

مانشستر يونايتد انتصر على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس إنجلترا.

وقال بوجبا: "نحن مانشستر يونايتد. نحن نلعب من أجل تحقيق الألقاب دائما".

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وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "سولشاير حصل على منصبه لأنه يقدر على ذلك. هو يثق بنا ونحن نثق به للغاية".

وواصل بخصوص الانتصار على تشيلسي "كانت مباراة رائعة. الأداء كان عظيما من الفريق ككل".

وتابع "المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق ولكننا نستحق الانتصار".

وأكمل حديثه قائلا: "مانشستر يونايتد ساعدني للوصول لأفضل ما لدي وأنا أُعطي كل ما لدي للفريق".

واستمر "هم ساعدوني لتسجيل العديد من الأهداف وكذلك لصناعة الأهداف. نحن نستمتع باللعب سويا".

مع سولشاير، سجل بوجبا 9 أهداف وصنع 6، مساهما بـ 15 هدفا في آخر 11 مباراة.

وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة وولفرهامبتون في ربع نهائي كأس إنجلترا.

ويستعد يونايتد لمواجهة ليفربول يوم الأحد في كلاسيكو ناري منتظر في الدوري الإنجليزي.

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