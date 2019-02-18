خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: أجايي أبدى مرونة في التجديد وسعداء بالحفاظ على لاعب بقيمته

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 18:41

كتب : أحمد الخولي

أجاي - الأهلي - الزمالك

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بسير مفاوضات التجديد مع النيجيري جونيور أجايي نجم الفريق.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي بشكل رسمي تجديد تعاقد نجمه النيجري جونيور أجايي.

كذلك أعلن وكيل أجايي نتجديد تعاقده مع الفريق الأحمر لموسمين إضافيين ليمتد حتى عام 2022. ( اقرأ التفاصيل )

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وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "جددنا تعاقد أجايي حتى عام 2022، واللاعب أبدى مرونة وتعاونا كبيرا في المفاوضات".

وتابع "أجايي قيمة كبيرة للأهلي وسعداء بالحفاظ عليه واستمراره معنا".

ثم أضاف "أتمنى له تحقيق كل طموحاته كلاعب وأن يحقق الأهلي الاستفادة المأمولة منه بصفته واحد من اللاعبين الرائعين في صفوف الفريق".

ويعد أجايي ثالث لاعب يقوم الأهلي بتمديد تعاقده خلال الفترة الجارية بعد علي معلول وعمرو السولية إذ ينتهي تعاقدهما الجديد في صيف 2022.

يذكر أن أجايي انتقل للأهلي في صيف 2016 من صفوف الصفاقسي التونسي، وشارك مع المارد الأحمر في 81 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 19.

وشارك النيجيري في 8 مباريات مع الأهلي بعد قيده في يناير هذا الموسم بتعافيه من الإصابة، وسجل 3 أهداف.

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