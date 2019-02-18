يدرس كريستيان جروس المدير الفني للزمالك استمرار أحمد سيد "زيزو" أساسيا، في مواجهة الأبيض ضد طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن جروس أشاد بأداء زيزو خلال لقاء إنبي، وأن اللاعب صار مرشحا للاستمرار في التشكيل الأساسي عوضا عن إبراهيم حسن.

ولكن، سيتوقف الأمر على أداء زيزو في مران الفريق.

وكان جروس قد أشار إلى أن زيزو أظهر قدرات هجومية جيدة وكذلك قام بالمساهمة الدفاعية بشكل طيب، وذلك في حديثه لجهازه المعاون.

زيزو بدأ أساسيا ضد إنبي قبل أن يخرج في الدقيقة 67 بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لـ الزمالك عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا"، في المشاركة الأولى للاعب ناسيونال ماديرا السابق بقميص الزمالك.

نسبة الإتقان لدى زيزو في التمريرات كانت مميزة للغاية.

مرر 18 تمريرة صحيحة من أصل 19 تمريرة بنسبة نجاح 95%، أما التمريرات الطولية، فكانت نسبته 100%. أرسل 3 تمريرات طولية بنجاح من أصل 3 تمريرات. (طالع أرقام اللاعب)

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