الأهلي يعلن تجديد تعاقد أجايي

أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي تجديد تعاقده مع نجمه النيجيري حتى عام 2022.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

كما كشفت شركة "MGB" وكيل النجم النيجيري عن تمديد تعاقده الذي كان ينتهي عام 2020.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كشف في وقت سابق عن اقتراب النيجيري صاحب الـ23 عاما من تجديد تعاقده.

ويعد أجايي ثالث لاعب يقوم الأهلي بتمديد تعاقده خلال الفترة الجارية بعد علي معلول وعمرو السولية إذ ينتهي تعاقدهما الجديد في صيف 2022.

يذكر أن أجايي انتقل للأهلي في صيف 2016 من صفوف الصفاقسي التونسي، وشارك مع المارد الأحمر في 81 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 19.

وشارك النيجيري في 8 مباريات مع الأهلي بعد قيده في يناير هذا الموسم بتعافيه من الإصابة، وسجل 3 أهداف.

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