بالفيديو – لندن تخضع لسولشاير.. يونايتد يهزم تشيلسي ويقصيه من الكأس

بعد الانتصار على توتنام في الدوري وأرسنال في الكأس جاء الدور على فريق لندني آخر وهو تشيلسي.

مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير ينتصر على تشيلسي اليوم الاثنين في ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين دون رد.

سجل هدفا المباراة أندير هيريرا وبول بوجبا في الدقائق 31 و45.

بدأت المباراة بضغط مبكر من يونايتد الذي بدا عليه وجود رغبة قوية في تعويض هزيمته الوحيدة مع سولشاير حينما سقط أمام باريس سان جيرمان في ملعبه أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا.

وسدد لوكاكو كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى تشيلسي.

وفي الدقيقة التاسعة أرسل ماتيتش عرضية طولية ولكن رأسية كريس سمالينج تصدى لها كيبا بسهولة.

أول رد من تشيلسي جاء في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من ديفيد لويز تصدى لها روميرو وارتدت الكرة إلى بيدرو الذي سدد مباشرة لكن روميرو تصدى للكرة على مرتين.

وفي الدقيقة 17 سدد إيجواين رأسية قوية مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

وكاد كيبا يخطئ ويمنح يونايتد الهدف الأول ولكنه شتت الكرة قبل أن يلحق راشفورد بها.

وفي الدقيقة 32 أرسل بوجبا عرضية رائعة من الناحية اليمنى قابلها أندير هيريرا برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة مرر بوجبا بينية للمنطلق سريعا في الناحية اليمنى ماركوس راشفورد وأرسل الأخير عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بوجبا برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للشياطين الحُمر.

الشوط الثاني كان كالمتوقع ضغط قوي من تشيلسي وسط تكتل دفاعي واعتماد على المرتدات من يونايتد.

لكن لم يكن هناك فرص خطيرة على مرمى روميرو عدا واحدة كاد بيدرو يسددها لكن لوك شو شتت الكرة سريعا قبل الاصطدام بحارس مرماه.

ظل تشيلسي يحاول حتى اللحظات الأخيرة لكنه لم يفلح في اختراق الجدار الدفاعي ليونايتد لينتهي اللقاء بانتصار كتيبة المدرب سولشاير.

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