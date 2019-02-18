بعد 4 مباريات عجاف.. المقاصة يعود للانتصارات أمام دجلة

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 21:01

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة

عاد مصر المقاصة لطريق الانتصارات مرة أخرى بعد أربع مباريات سابقة لم يتذوق فيها طعم الفوز ونجح في التغلب على وادي دجلة بهدفين لهدف.

واستضاف المقاصة منافسه دجلة في ملعب المقاولون اليوم الاثنين في الجولة 23 من الدوري المصري.

افتتح ميدو جابر أهداف المباراة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 46.

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وأضاف محمد التوني الهدف الثاني للمقاصة في الدقيقة 54.

وقلص محمد هلال النتيجة لصالح وادي دجلة بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة طرد فاسيليوس بوزاس لاعب دجلة في الدقيقة 23 عقب حصوله على إنذارين.

ومنذ انتصار المقاصة على المقاولون العرب سقط الفريق الفيومي أمام كل من الأهلي والزمالك والمصري وتعادل مع الإسماعيلي.

فيما يعاني دجلة الأمرين إذ أنه بعد الفوز على الجونة خسر من الأهلي وبتروجيت والاتحاد السكندري.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاصة إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بعد خوضه لـ23 مباراة.

أما دجلة فتجمد رصيده عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بعد خوضه لـ23 لقاء.

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