بعد 4 مباريات عجاف.. المقاصة يعود للانتصارات أمام دجلة

عاد مصر المقاصة لطريق الانتصارات مرة أخرى بعد أربع مباريات سابقة لم يتذوق فيها طعم الفوز ونجح في التغلب على وادي دجلة بهدفين لهدف.

واستضاف المقاصة منافسه دجلة في ملعب المقاولون اليوم الاثنين في الجولة 23 من الدوري المصري.

افتتح ميدو جابر أهداف المباراة بتسديدة صاروخية في الدقيقة 46.

وأضاف محمد التوني الهدف الثاني للمقاصة في الدقيقة 54.

وقلص محمد هلال النتيجة لصالح وادي دجلة بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة طرد فاسيليوس بوزاس لاعب دجلة في الدقيقة 23 عقب حصوله على إنذارين.

ومنذ انتصار المقاصة على المقاولون العرب سقط الفريق الفيومي أمام كل من الأهلي والزمالك والمصري وتعادل مع الإسماعيلي.

فيما يعاني دجلة الأمرين إذ أنه بعد الفوز على الجونة خسر من الأهلي وبتروجيت والاتحاد السكندري.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاصة إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بعد خوضه لـ23 مباراة.

أما دجلة فتجمد رصيده عند 20 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بعد خوضه لـ23 لقاء.

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