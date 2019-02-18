طلعت يوسف يهاجم اتحاد الكرة ويُصرح: سنخوض لقاء الزمالك بأي تشكيل

انتقد طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة، اتحاد الكرة بعد الإعلان الجديد لمباريات الدوري الممتاز وكأس مصر، مشيرا إلى "لقد تم ضغطنا في أهم مباريات الموسم. سنخوض لقاء الزمالك في الكأس بأي تشكيل".

وصرح يوسف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "اتحاد الكرة حدد موعد مباراتنا أمام حرس الحدود يوم 23 فبراير، ثم الزمالك في كأس مصر يوم 27 بالساعة 7 مساء في ملعب برج العرب، أي أننا سنعود إلى القاهرة فجر اليوم التالي".

وأشار: "من المفترض أيضا أننا سنواجه الإنتاج الحربي يوم 2 مارس، فأين تكافؤ الفرص بين الأندية التي تتنافس على المربع الذهبي في المقدمة المذكورة بجدول المباريات؟".

ولفت: "سنخوض 4 مباريات في 15 يوما، أطالب اتحاد الكرة بأن يحترم باقي الأندية مثلما يفعل مع الأهلي والزمالك وبيراميدز، فهم ينظرون فقط إلى هذه الأندية الثلاثة".

واستطرد: "نادي مصر للمقاصة "مؤدب زيادة عن اللزوم"، فالوضع في اتحاد الكرة بهذا الشكل غير مريح ويسمح بالأقاويل، التواصل مع رئيس لجنة المسابقات عامر حسين صعب، ولكن تحدثت مع إدارة النادي ونحن بصدد تقديم مذكرة لاتحاد الكرة".

وأكمل حديثه قائلا: "ما يحدث موقف أسوأ ما يمكن، لا يوجد أي اعتبار أو مراعاة لنا، ثم يقال في الجدول راعينا تكافؤ الفرص، وما يتردد أيضا أن اتحاد الكرة سمح للأندية بقيد 5 لاعبين جدد في يناير كلام باطل، عيب.. الشكل الحالي غير جيد".

وأوضح: "الإنتاج الحربي أحد منافسينا على المربع الذهبي، وسيحصل على راحة لمدة أسبوع قبل مباراتنا معه، لدينا حق ومقتنع بما أقوله 100%".

وأردف: "تغيير موعد مباراتنا مع الزمالك ليس له علاقة بإغلاق الملاعب بل لحل مشكلة مباراة الأهلي وبيراميدز".

وقال المدير الفني للمقاصة: "لقد ضغطنا اتحاد الكرة في أهم مباراتين بالموسم، وسأتواصل مع الإدارة بشأن الموقف في مباراتنا أمام الزمالك، بالطبع سأتحمل المسؤولية ولكن سنخوض المباراة بأي تشكيل".

وكشف: "الحل قد يكون تأجيل مباراتنا ضد مواجهة الإنتاج الحربي يوم 2 مارس لتقام خلال فترة معسكر المنتخب، فالفريقان لا يضمان بين صفوفهما لاعبون دوليون".

وأعلنت لجنة المسابقات في وقت سابق التعديلات "النهائية" الخاصة بمواعيد مباريات الكأس وبعض المباريات في الدوري. (طالع التفاصيل من هنا)

وفاز مصر للمقاصة على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

ويحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة.

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