كلوب يتحدث عن حلول أزمته الدفاعية أمام بايرن

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ليفربول بهدف لوفرين في نيوكاسل

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن احتمالية مشاركة فابينيو في مركز قلب الدفاع أمام بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، في ظل أزمة دفاعية بإيقاف فيرجيل فان دايك وإصابة أكثر من مدافع.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أن يشارك فابينيو في هذا المركز أمام بايرن، ليس بالأمر السهل. من المنطقي ألا نترك الخط الخلفي يدافع بمفرده أمام الفريق البافاري".

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وأضاف المدرب الألماني "نحترم بايرن ميونيخ وما يمتلكه من قدرات وسرعة وخبرة. هم يمتلكون كل مقومات النجاح. نحترم هذا وسنحاول القيام بالأفضل في هذا الموقف".

وتحوم الشكوك حول مشاركة ديان لوفرين الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة (طالع التفاصيل).

لوفرين يغيب منذ الإصابة في مباراة وولفرهامبتون يوم 7 يناير الماضي.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق نقطتين خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.

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