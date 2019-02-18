قبل ملاقاة بايرن.. كلوب يتابع حالة 3 مصابين دقيقة بدقيقة

سيتابع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الحالة البدنية للثلاثي ديان لوفرين وجيردان شاكيري وجيني فينالدوم دقيقة بدقيقة، قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، في ظل أزمة دفاعية بإيقاف فيرجيل فان دايك وإصابة أكثر من مدافع.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "لا أعرف بنسبة 100%. جيني تدرب ويبدو بحالة جيدة. شاكيري فعل الكثير، سيكون قريباً من المشاركة ولكن سنرى".

وأضاف المدرب الألماني "فيما يخص ديان يجب علي الانتظار دقيقة بدقيقة حتى أعلم ما إذا كانت هناك فرصة لإشراكه أم لا. هذا كل شيء تقريباً".

هناك احتمالية لعودة لوفرين الذي كان يعاني من إصابة في أوتار الركبة، في حين سيتم تقييم الحالة البدنية لشاكيري قبل ساعات من المواجهة.

فيما عاد فينالدوم للتدريبات الجماعية، بعد غياب بداعي المرض.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.

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