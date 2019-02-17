يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير طائرة خاصة لبعثة الفريق الأول قبل السفر إلى أنجولا.

الزمالك يستعد لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الـ 24 من شهر فبراير الحالي في مصر في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية، قبل أن يرحل لأنجولا لمواجهة نفس الفريق في الجولة الرابعة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيسافر إلى أنجولا بطائرة خاصة لتفادي الإرهاق وخصوصا مع جدول المباريات المزدحم للفريق في تلك الفترة.

عقب مواجهة بترو أتليتكو في الـ 24 من شهر فبراير، سيلعب الزمالك أمام مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر في الـ 27 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يحدد الزمالك موعد سفر لأنجولا، إما يوم 28 فبراير أو الأول من مارس لمواجهة بترو أتليتكو.

مواجهة الزمالك ضد بترو أتليتكو في أنجولا ستكون في الثالث من مارس، ومن هنا سيتطير الفارس الأبيض بطائرة خاصة.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة، بنيما نصر حسين داي الجزائري في الصدارة بـ 4 نقاط، والثنائي جور ماهيا وبترو أتليتكو في المركز الثاني بـ 3 نقاط.

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