خاص خبر في الجول – الزمالك يسافر بطائرة خاصة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

الأحد، 17 فبراير 2019 - 23:54

كتب : أحمد شوقي

خالد بوطيب يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في إنبي

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير طائرة خاصة لبعثة الفريق الأول قبل السفر إلى أنجولا.

الزمالك يستعد لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الـ 24 من شهر فبراير الحالي في مصر في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية، قبل أن يرحل لأنجولا لمواجهة نفس الفريق في الجولة الرابعة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيسافر إلى أنجولا بطائرة خاصة لتفادي الإرهاق وخصوصا مع جدول المباريات المزدحم للفريق في تلك الفترة.

أخبار متعلقة

حوار في الجول – محمد طلعت: مستواي مع الأهلي 1% مما أقدمه حاليا.. والبعض تحدث معي من الزمالك لجنة شؤون اللاعبين لـ في الجول: الزمالك لم يُخالف اللائحة ضد إنبي.. موقفه قانوني 100% ماذا قدم زيزو في ظهوره الأول مع الزمالك.. تأثير الـ 100% 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على إنبي

عقب مواجهة بترو أتليتكو في الـ 24 من شهر فبراير، سيلعب الزمالك أمام مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر في الـ 27 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يحدد الزمالك موعد سفر لأنجولا، إما يوم 28 فبراير أو الأول من مارس لمواجهة بترو أتليتكو.

مواجهة الزمالك ضد بترو أتليتكو في أنجولا ستكون في الثالث من مارس، ومن هنا سيتطير الفارس الأبيض بطائرة خاصة.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة، بنيما نصر حسين داي الجزائري في الصدارة بـ 4 نقاط، والثنائي جور ماهيا وبترو أتليتكو في المركز الثاني بـ 3 نقاط.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس

عصام عبد الفتاح يتحدث لـ في الجول عن هوية حكم الجونة وبيراميدز.. وموقف تطبيق الـVAR

اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

3 لاعبين سجلوا للزمالك أمام إنبي وللأخير أيضا في الشباك البيضاء

في ذكراهم الـ45.. الحكاية خلف رحيل 48 في حب الزمالك

في الكونفدرالية في إفريقيا الزمالك بترو أتليتكو

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الفارق مع يوفنتوس أصبح 13 نقطة.. نابولي يتعادل مع تورينو دقيقة | أوروبا
باهر: كأس الأمم زادت صعوبة باستضافتها في مصر.. وهذا ما وعدني به رئيس الإسماعيلي 14 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - المنقذ مبابي.. سان جيرمان يحقق فوزا صعبا على سانت إيتيان ويبتعد بالصدارة 24 دقيقة | أوروبا
وزير الإعلام السعودي: محمد بن سلمان لن يستحوذ على يونايتد.. هذه هي الحقيقة 27 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – الزمالك يسافر بطائرة خاصة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو 46 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 18 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – تشيلسي أمام يونايتد.. ولقاء في الدوري 52 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد

قد ينال إعجابك