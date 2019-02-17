لم يرتكب الزمالك أي مخالفة عندما قرر إشراك 4 أجانب في مواجهته أمام إنبي، "لأن القانون تغير بالفعل".

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وخرجت بعض الأقاويل لتشير لمخالفة الزمالك للائحة بإشراك 4 أجانب (حمدي النقاز – فرجاني ساسي – حميد أحداد – خالد بوطيب) أمام إنبي.

وتحدث وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين لـFilGoal.com عن الواقعة، قائلا: "ما يُقال بخصوص مخالفة الزمالك للائحة، ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف "الزمالك موقفه قانوني وسليم بنسبة 100%. لم يُخالف أي لائحة".

وواصل "من حق الزمالك إشراك 4 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة وذلك بعد تعديل اللائحة منذ بداية الموسم".

وأوضح "اللائحة كانت تشير لقانونية إشراك 3 أجانب فقط، ولكن قبل بداية الموسم تم تغيير اللائحة ليصبح العدد 4 أجانب بدلا من 3".

































































































































































































































































































































آخر خسارة محلية (الدوري والكأس) لـ الزمالك كانت أمام النجوم في الـ 27 من شهر أغسطس الماضي، بعدها لعب الفارس الأبيض 18 مباراة (2 كأس – 16 دوري) ولم يسقط في فخ الهزيمة.

وانتصر الزمالك في 16 مباراة من الـ 18 بينما تعادل مرتين.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في صدارة الدوري من 20 مباراة. بيراميدز 45 نقطة من 22 مباراة والأهلي 42 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

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