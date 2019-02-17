في الـ19 فقط من عمره ظهر طلعت مع الأهلي بمستوى مبشر دفع الجميع لتلقيبه بـ"ميدو الجديد"، والآن وبعد 10 سنوات بعيدا عن الساحة، عاد محمد طلعت للدوري المصري عبر بوابة المقاولون العرب، ليقدم أفضل مستوى له منذ ظهوره.

لماذا لم يفكر في العودة خلال السنوات الماضية؟ وهل يتوقع لنفسه خطوة أخرى للأمام خلال ما تبقى من مسيرته؟ ما أسباب التألق هذا الموسم ولماذا رحل عن الأهلي؟ أسئلة عديدة يجيب عنها محمد طلعت.

FilGoal.com أجرى حوارا مطولا مع محمد طلعت بعد ظهوره بشكل جيد خلال الموسم الجاري مع المقاولون العرب.

وجاء الحوار كالتالي:

تتألق في الأونة الأخيرة وتظهر بشكل جيد، فما هي كلمة السر في ذلك؟

أركز على عملي فقط. أغلقت الباب على نفسي وعائلتي ولا أهتم سوى بصلاتي وتدريباتي فانعكس ذلك على مستواي.

وهل لعماد النحاس مدربك دور في ذلك؟

الفضل لله أولا، ثم لعلاء نبيل الذي ضمني إلى المقاولون العرب قبل 6 ساعات فقط من غلق باب القيد في الصيف الماضي.

ولعماد النحاس أيضا تأثير كبير على مستواي بفضل معاملته لي كأخ أكبر لي ويتعامل معي نفسيا بشكل رائع داخل وخارج الملعب.

قبل النحاس كان المقاولون ينافس على الهبوط والآن على المربع الذهبي، ما الذي تغير؟

الجهاز الفني السابق محترم جدا وأصحاب أسماء كبيرة وربما لو استمروا لكان التوفيق حليفهم. عماد النحاس أيضا اسم كبير وقريب من اللاعبين ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين وكيف يصل لهم.

يتبقى فقط 12 مباراة نهاية الدوري، فهل يستطيع الفريق إنهاء المسابقة في المربع الذهبي؟

لا يوجد صعب في كرة القدم. أنت من تصنع الصعب لكن تلك الكلمة ليس لها وجود. قم بعملك وأدي ما عليك ودع الباقي لله. هدفنا هو المربع الذهبي بكل تأكيد.

كنا في المركز الرابع قبل شهر يناير والآن في الخامس وسنحاول تحقيق المركز الرابع.

طاهر محمد طاهر كان هدفا للأهلي والزمالك، فهل تظن أن إصابته ساعدت في تسليط الضوء عليك بشكل أكبر؟

لا أبدا، كل لاعب فينا له دوره في الملعب والكل يعرف أنني مهاجم صريح، أما طاهر فهو يلعب على الأطراف.

أزامل أحمد علي أفضل مهاجم مصري حاليا، لذلك عماد النحاس يشركني كجناح بجانب طاهر قبل إصابته. طاهر محمد طاهر من الأعمدة الأساسية للفريق ونفتقده بشده.

دعنا نعود للوراء قليلا، كيف رحلت عن الأهلي؟

إذا قارنت بين طلعت الأهلي وطلعت ما بعد الأهلي ستجد مستواي اختلف تماما. مستواي في الأهلي 1% على مستواي حاليا بعدما نضجت فنيا وبدنيا وعلى جميع النواحي.

قضيت 8 سنوات محترفا سواء في الكويت أو الأردن أو شرق آسيا، وحصلت على أفضل محترف في موسمين متتالين في الأردن. تعاملت مع مدربين أجانب ولاعبين أكسبوني خبرات اللعب في أكثر من مركز.

هل ترى أن رحيلك عن الأهلي كان ظالما؟

الجميع يعلم سبب رحيلي عن الأهلي وقد قلته كثيرا من قبل، لا أريد التحدث عن هذا الأمر لكنني طلبت الرحيل وقتها بسبب عقوبات مبالغ فيها على أشياء ليس لي يد فيها.

هل يمكنك العودة للأهلي بمستواك الحالي؟

بالتأكيد أتمنى ذلك. أنا أحترم نادي المقاولون العرب الذي فتح الباب أمامي ولكن الأهلي بيتي وبالتأكيد أرحب بأي عرض منه في أي وقت.

بدأت مسيرتي صغيرا في سن الـ19 عاما، ولعبت مع الجيل الذهبي للأهلي من محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب. كنت أصغر لاعب في الأهلي وقتها، وحاليا أنا في الـ29 من عمري ومازال لدي الوقت.

وهل تحدث معك أي شخص من الأهلي لإمكانية عودتك للفريق؟

لا، هذا لم يحدث لكن البعض من الزمالك تحدثوا معي عقب مباراة الإنتاج الحربي.

هذا الشخص المقرب من الإدارة أبدى إعجابه بمستواي وقال لي هذا هو المستوى الذي أعرفه عنك وبإذن الله ستكون معنا في الموسم المقبل.

وماذا عن منتخب مصر؟

لا، هذا لم يحدث أبدا طوال مسيرتي وإن كان هو حلم حياتي بكل تأكيد. في الكويت كنت هدافا للدوري حتى الجولة الأخيرة، وفي الأردن كنت أفضل محترف لكن لم يكن الجهاز الفني يركز معي بسبب انشغاله بالمحترفين في أوروبا.

لقد كنت مهاجم منتخب مصر الأساسي في جميع المراحل السنية إلا المنتخب الأول، لذلك أتمنى التواجد ولو لمعسكر واحد.

أمامي العديد من السنوات في كرة القدم، ترون صلاح أمين مثلا يتألق وهو أكبر مني بثمان سنوات ومازال قادرا على العطاء.

سبق ولعبت في كأس العالم للشباب وخضت أكثر من 70 مباراة دولية مع منتخبات الشباب.

قلت أن البعض تحدث معك من الزمالك فهل تقبل اللعب لهم وأنت من أبناء الأهلي؟

الأهلي بيتي بكل تأكيد، لكن إذا عرض الزمالك ضمي ولم يتقدم الأهلي بعرض سأوافق بكل تأكيد، فهو أحد أكبر فرق إفريقيا.

لماذا فضلت العودة للدوري المصري مرة أخرى في تلك الفترة؟

لم أكن أفكر في الأمر أصلا بسبب الأحاديث التي كانت تدور حولي في الإعلام طوال السنوات الماضية رغم أنها ليست صحيحة. أغلق الهاتف الأن واتصل بأي زميل لي واسأله عني وسيقول لك الحقيقة.

بنهاية الموسم الماضي كنت أملك عروضا من الأردن والسعودية، منها الوحدات والفيصلي الأردنيين.

نادي السلط الأردني أيضا كان يريدني وهو نادي الحكومة هناك بجانب الفيصلي، لدرجة أن وزير أردني تحدث معي بنفسه لكي يضمني للفريق.

كنت في إجازة هنا في مصر والقيد كان على مقربة من النهاية وعلاء نبيل له علاقات قوية جدا في الأردن وتحدث معهم لكي يتركوني وكان كل خوفهم أن أنتقل للفيصلي بسبب ما يدور في الإعلام لديهم.

علاء نبيل تحدث معي وأخبرني أنه يريدني في المقاولون لمدة موسم. ذهبت له وانتقلت لهم بالفعل بعقد لمدة موسم.

والآن بعد ظهوري بشكل جيد، جددت تعاقدي مع الفريق لثلاثة مواسم مقبلة.

محمد طلعت بدأ مسيرته قطاع ناشئين أهلي دبي، قبل الانتقال للأهلي ويظهر مع الفريق الأول لأول مرة منذ موسم 2008/2009.

وانتقل طلعت من الأهلي إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة في موسم 2011/2012 قبل أن يعود للأهلي وينتقل منهم إلى صفوف التضامن الكويتي في موسم 2012/2013.

ومن التضامن الكويتي، انتقل طلعت إلى ذات الرأس الأردني، ومنه إلى الخابورة العماني. ولم يستمر طلعت كثيرا في عمان، فعاد للدوري المصري عبر بوابة غزل المحلة في موسم 2015/2016.

وانتقل طلعت إلى فريق مصر للتأمين بدوري الدرجة الثانية المصري في موسم 2016/2016 لكنه خرج من مصر تماما هذه المرة وانتقل إلى فريق بيتالينج جايا في الدوري التايلندي.

محمد طلعت عاد مرة أخرى لنادي ذات الرأس الأردني في الموسم الماضي، ثم كانت محطته الأخيرة هذا الموسم مع المقاولون العرب.

صاحب الـ29 عاما شارك مع المقاولون العرب هذا الموسم في 17 مباراة بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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