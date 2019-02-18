وزير الإعلام السعودي: محمد بن سلمان لن يستحوذ على يونايتد.. هذه هي الحقيقة

نفى تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي وجود رغبة لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد.

تقارير إنجليزية عديدة متتالية تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن اقتراب ولي العهد السعودي من الاستثمار في مانشستر يونايتد، وهو ما نفاه وزير الإعلام السعودي.

وكتب وزير الإعلام السعودي: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، أخبار عارية عن الصحة تماما".

وأضاف عبر حسابه الشخصي الرسمي على (تويتر) "حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية".

وأشار "الصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

وكانت دول الخليج قد بدأت في الاستثمار الرياضي بحصول الشيخ منصور من الإمارات العربية المتحدة على امتلاك مانشستر سيتي وبعدها حصلت شركة قطر الرياضية للاستثمارات على نادي باريس سان جيرمان.

ويمتلك شركة يونايتد عائلة جلايزر منذ عام 2005 وتبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني، وتمت عملية الشراء في صفقة قيمتها 790 مليون جنيه استرليني.

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