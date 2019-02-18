مدير يوفنتوس يتحدث عن "صفقة انضمام صلاح"

تهكم فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس على التقارير التي تربط نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بالانتقال إلى ناديه.

تقارير إيطالية زعمت أن يوفنتوس ينوي التقدم بعرض كبير لليفربول من أجل الحصول على صلاح. وفي المقابل، سيتخلى عن لاعبه باولو ديبالا الذي سينضم إلى الفريق الإنجليزي.

ورد باراتيشي على تقارير ربط صلاح بالانتقال ليوفنتوس بقوله: "في الوقت الحالي.. الأمر فقط في لعبة الفانتازي".

وأضاف في تصريحات لراديو راي "نحن في شهر فبراير، لذا لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في يونيو".

وواصل المدير الرياضي للبيانكونيري "نحن فخورون بأننا جلبنا آرون رامسي إلى يوفنتوس، ستكون صفقة رائعة".

أرباح ليفربول ترد على "تقارير انضمام صلاح ليوفنتوس"

ولا يزال صلاح يقدم مستويات رائعة مع ليفربول منذ انضم للفريق في يوليو 2017، وذلك بعد موسمين ونصف ناجحين في الكالتشيو رفقة فيورنتينا ثم روما.

ومن ناحيته، استبعد راش أيقونة ليفربول حدوث هذه الصفقة موضحا في حديثه مع صحيفة كوريري دي تورينو "أعتقد أنه سيبقى، الجمهور يحبه وهو بخير هنا. لقد وقع على عقد جديد، لا أتوقع حدوث صفقة تبادلية".

كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وأهدافه الـ17 في الموسم الحالي وضعت النادي على قمة ترتيب البطولة.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول إلى 2023.

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