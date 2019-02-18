نفى مصدر مقرب من مؤمن زكريا جناح الأهلي المعار إلى أحد السعودي، تواصل مسؤولي ناديه الحالي معه لبحث إمكانية فسخ التعاقد.

مؤمن زكريا النادي : أحد أحد

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا يوجد أي حديث حول رحيل مؤمن زكريا عن أحد".

وأضاف "مؤمن مستمر في أحد، وهو في حالة تركيز شديد ولم يتواصل معه أي من مسؤولي النادي من قريب أو من بعيد حول هذا الأمر".

قال تقرير جريدة الرياضية السعودية إن نادي أحد يدرس فسخ تعاقد لاعبه المعار من الأهلي وتوقيع مخالصة مالية معه.

وأشار التقرير المبني على تصريحات مصادر خاصة من النادي للرياضية السعودية إلى أن سبب تفكير أحد في ذلك الأمر هو عدم جاهزية جناح الأحمر السابق، والذي انتقل لأحد معارا في يناير الماضي ولمدة 6 أشهر.

وأضاف التقرير أن النية تتجه لضم مهاجم أجنبي بدلا من زكريا، الذي بحسب الجريدة السعودية خضع لكشف طبي في المدينة المنورة أمس الأحد.

ويتذيل أحد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ12 نقطة.

ويضم الفريق في صفوفه المهاجم المصري أحمد جمعة المعار من المصري البورسعيدي وسجل هدفا في مباراتين شارك فيهما، بينما لم يشارك مؤمن زكريا مع الفريق حتى الآن.

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