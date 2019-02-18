يرى رفاعي محمد المدير الفني الجديد لفريق الزمالك مواليد 1999 أن هذا الفريق يعاني هذا الموسم من الحظ السيء وسيتم الاهتمام بالجانب النفسي للعودة مجددا.

وقام مسؤولو الزمالك بإسناد منصب المدير الفني لفريق الناشئين مواليد 99 إلى رفاعي محمد المدير الفني لفريق مواليد 2000.

وجاء ذلك خلفا لوليد صلاح عبد اللطيف الذي تقدم باعتذار في وقت سابق وتم قبوله من الإدارة بعد الخسارة من النجوم بخمسة أهداف نظيفة.

وقال رفاعي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عقب تعيينه: "الفترة السابقة كان هناك نقص عددي في فريق 99، مما اضطر وليد عبد اللطيف بالاستعانة بلاعبي فريق 2000 وهذا العمر ليس لديه الخبرة الكافية في خوض مباريات الجمهورية وذلك سبب الأزمة".

ويقود رفاعي محمد الجهاز الفني الجديد ويساعده كل من أحمد غانم سلطان ومحمد حسن في أول مران للفريق أمس الأحد.

وتابع رفاعي "عانى الفريق من حظ سيء بسبب الإصابات والإيقافات ونسعى قدر الإمكان لاستعادة القوام الأساسي وبعد الاكتمال ستتحسن النتائج".

وأضاف المدير الفني الجديد "نعم الفريق في المركز الثامن ولكن الفارق بينه وبين الأول ما يقرب من 8 نقاط وهو ما يعني أن المسافة قريبة".

وواصل رفاعي محمد حديثه "هذا الفريق العام الماضي قدم مستوى طيب وفاز على الأهلي ذهابا وإيابا وذلك عندما كان مكتمل الصفوف، لكن نعاني من الحظ السيء هذا الموسم".

وأخيرا أتم رفاعي محمد تصريحاته "سنعمل على الجانب النفسي خلال الفترة الحالية لأنه الحل الأمثل لهذه المجموعة الآن، وتحدثت مع اللاعبين للدفاع عن كيانهم واسمائهم للظهور بشكل جيد".

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