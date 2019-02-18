أرباح ليفربول ترد على "تقارير انضمام صلاح ليوفنتوس"

بعد أيام من انتشار تقارير تربط محمد صلاح مهاجم ليفربول إلى يوفنتوس، تم الكشف عن السبب الذي يجعل الريدز يرفضون التخلي عن نجمنا المصري.

تقارير إيطالية زعمت أن يوفنتوس ينوي التقدم بعرض كبير لليفربول من أجل الحصول على صلاح. وفي المقابل، سيتخلى عن لاعبه باولو ديبالا الذي سينضم إلى الفريق الإنجليزي.

وقال أحد مسؤولي تمويل الصفقات في تصريحات لجريدة إكسبرس البريطانية ردا على هذه التقارير: "ليفربول لم يعد ناديا لبيع اللاعبين".

وأضاف "ليفربول يمكنه ببساطة رفض أي عروض تقدم إليه لأي لاعب، خاصة بعد الإعلان عن أرباح تقدر بـ125 مليون جنيه استرليني".

ولا يزال صلاح يقدم مستويات رائعة مع ليفربول منذ انضم للفريق في يوليو 2017.

ومن ناحيته، استبعد راش أيقونة ليفربول حدوث هذه الصفقة موضحا في حديثه مع صحيفة كوريري دي تورينو "أعتقد أنه سيبقى، الجمهور يحبه وهو بخير هنا. لقد وقع على عقد جديد، لا أتوقع حدوث صفقة تبادلية".

كان أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وأهدافه الـ17 في الموسم الحالي وضعت النادي على قمة ترتيب البطولة.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول إلى 2023.

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