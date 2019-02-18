مهاجم بايرن يحذر: صلاح وماني وفيرمينو يستغلون الأخطاء بلا هوادة

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 12:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو يحتفلون بهدف ليفربول

حذر سيرجي جنابري مهاجم بايرن ميونيخ زملاؤه من ارتكاب الأخطاء أمام ثلاثي هجوم ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

وقال جنابري في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "لقد استقبلنا الكثير من الأهداف مؤخرا بسبب أخطاء دفاعية، علينا أن نوقف ذلك".

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ووجه تحذيره لفريقه قائلا "ثلاثي هجوم ليفربول، صلاح وماني وفيرمينو يستغلون مثل هذه الأخطاء بلا هوادة".

وأضاف "هناك أيضا جيني فينالدوم، عندما أشاهد مباريات ليفربول أجده في كل مكان".

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس في ملعب إليانتس أرينا.

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