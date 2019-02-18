مهاجم بايرن يحذر: صلاح وماني وفيرمينو يستغلون الأخطاء بلا هوادة

حذر سيرجي جنابري مهاجم بايرن ميونيخ زملاؤه من ارتكاب الأخطاء أمام ثلاثي هجوم ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

وقال جنابري في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "لقد استقبلنا الكثير من الأهداف مؤخرا بسبب أخطاء دفاعية، علينا أن نوقف ذلك".

ووجه تحذيره لفريقه قائلا "ثلاثي هجوم ليفربول، صلاح وماني وفيرمينو يستغلون مثل هذه الأخطاء بلا هوادة".

وأضاف "هناك أيضا جيني فينالدوم، عندما أشاهد مباريات ليفربول أجده في كل مكان".

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس في ملعب إليانتس أرينا.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – الزمالك يسافر بطائرة خاصة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

وزير الإعلام السعودي: محمد بن سلمان لن يستحوذ على يونايتد.. هذه هي الحقيقة

حوار في الجول – محمد طلعت: مستواي مع الأهلي 1% مما أقدمه حاليا.. والبعض تحدث معي من الزمالك

لجنة شؤون اللاعبين لـ في الجول: الزمالك لم يُخالف اللائحة ضد إنبي.. موقفه قانوني 100%