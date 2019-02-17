يستعد الأهلي للرد بشكل رسمي على إعلان اتحاد الكرة لموعد مباراة بيراميدز ضد الفريق الأحمر في كأس مصر.

وأعلن اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر يوم 28 فبراير الجاري بملعب برج العرب، على أن يكون هذا الموعد نهائيا وغير قابل للتغيير مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com عن أن مجلس إدارة القلعة الحمراء حاليا يدرس إصدار قرارا رسميا بشأن موعد مباراة بيراميدز الذي أعلنه اتحاد الكرة".

وأضاف المصدر "مجلس الإدارة سيدرس الموقف بالكامل من كل الجوانب قبل الرد بشكل رسمي على اتحاد الكرة".

وعقد مسؤولي الأهلي جلسة في وقت سابق مع أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لإيجاد حلول لأزمة موعد مباراة بيراميدز في الكأس.

وفي سياق متصل أعلن صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان المصري عن مبادرة للم الشمل بين الأهلي والزمالك واتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

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