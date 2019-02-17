تقرير: ريال مدريد يريد نيمار وسيمنحه 47 مليون إسترليني في الموسم

الأحد، 17 فبراير 2019 - 13:24

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليفربول

قالت صحيفة صنداي تايمز الإنجليزية إن ريال مدريد يريد التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان وقد يرفع راتبه بأكثر من 25 مليون جنيه إسترليني.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

ريال مدريد

وكتبت الصحيفة أن ريال مدريد قد يجد منافسة من مانشستر يونايتد على الظفر بالجوهرة البرازيلية.

وأشارت إلى أن الفريق الإسباني سيرفع راتب نيمار (27 عاما) الذي يتقاضى حاليا 32 مليون جنيه إسترليني في الموسم مع ناديه الفرنسي.

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سيصبح راتب اللاعب 47 مليون إسترليني على الأقل!

وكتبت الصحيفة أن الخبر مزعج لإدين هازارد لاعب تشيلسي الذي ذكرت تقارير اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد.

لم يجدد هازارد عقده مع تشيلسي الذي ينتهي في 2020 ولم يخف رغبته في ارتداء القميص الأبيض للفريق الملكي.

وقالت تقارير إن نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، يود الرحيل عن سان جيرمان ولم يستبعد بعضها عودة اللاعب إلى نادي برشلونة.

ورحل نيمار عن برشلونة بشكل مفاجئ في 2017 لينضم إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ريال مدريد نيمار

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