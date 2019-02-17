منزل بواتنج تعرّض للسطو أثناء مشاركته في مباراة برشلونة وبلد الوليد

بينما عاش كيفن برنس بواتنج حلما بالظهور لأول مرة بقميص برشلونة في الدوري الإسباني، كان اللصوص الأشقياء يقومون بعملية سطو مدبرة على منزله.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ذكرت أن المهاجم الغاني، وعند عودته إلى منزله مساء السبت عقب المشاركة في المباراة، اكتشف أن منزله تعرّض للسطو.

الحلم الذي عاشه اللاعب على حد تعبيره في ملعب كامب نو، تحوّل إلى كابوس بمجرد اكتشافه السرقة التي تقدّر قيمتها بـ 300 ألف يورو.

اللاعب الذي يقيم في منطقة ساريا الراقية منذ حوالي شهر، أبلَغ الشرطة بفقدانه مجوهرات وساعات ومقتنيات ثمينة كان يحفظها في منزله.

بواتنج (31 عاما) يلعب معارا لـ برشلونة من نادي ساسولو الإيطالي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الدولي الغاني السابق ظهر في الدوري الإسباني مع فريقه الجديد لأول مرة خلال مباراة بلد الوليد التي انتهت بفوز الكتلان 1-0، إذ شارك لمدة 60 دقيقة قبل أن يُستبدَل بـ لويس سواريز.

بواتنج تحصّل على فرصة تسجيل أول أهدافه بقميص برشلونة في الدقيقة 55 عبر انفراد صريح بالحارس جوردي ماسيب، إلا أنه تعثّر وأهدر الكرة.