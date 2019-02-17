روكي حكم مواجهة الزمالك وبيراميدز يقود مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عن إسناد الإدارة التحكيمية لمواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ إلى الإيطالي جيانلوكا روكي.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ميونيخ ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء المقبل.

ويعلم الجمهور المصري جيانلوكا روكي جيدا إذ سبق له إدارة مواجهة الزمالك وبيراميدز في يناير الماضي والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويمتلك بايرن ميونيخ سجل رائع مع الإيطالي روكي إذ يفوز الفريق الألماني في أي مواجهة يديرها الحكم الإيطالي.

وسبق لروكي إدارة ثلاث مباريات لبايرن ميونيخ فاز بهم الفريق جميعا وهم سسكا موسكو (3-0) وأرسنال (5-1) وأيندهوفن (2-1).

أما ليفربول فلم يقوم روكي بإدارة سوى مباراة واحدة فقط في 2011 بالدوري الأوروبي وانتهت بالتعادل السلبي أمام براجا البرتغالي.

ويبلغ روكي من العمر 45 عاما وسبق له إدارة 484 مباراة طوال مسيرته التحكيمية التي بدأت في 2004.

وأدار روكي عدد من المواجهات القوية وشهدت المباريات التي أدارها كثرة الإنذارات إذ منح 2318 بطاقة صفراء في 484 مباراة أي بما يقرب من 5 إنذارات في المباراة الواحدة، كما منح 105 بطاقة حمراء عن طريق البطاقة الصفراء الثاني، و101 بطاقة حمراء مباشرة.

وقام روكي باحتساب 204 ركلة جزاء في المباريات التي أدارها أي ما يقرب من ركلة جزاء كل مباراتين.

وأدار روكي مباراتين في كأس العالم للأندية الأخيرة والتي أقيمت بالإمارات، الأولى في نصف النهائي بين العين وريفر بليت الأرجنتيني والأخرى بين الفريق الأرجنتيني وكاشيما أنتليرز الياباني في تحديد المركز الثالث.

وفي كأس العالم الأخيرة في روسيا أدار روكي ثلاث مباريات هم البرتغال ضد إسبانيا، واليابان أمام السنغال وأخيرا مواجهة البرازيل والمكسيك في ثمن النهائي.

وتعرض روكي لانتقادات في كأس العالم الأخيرة، ففي المواجهة الافتتاحية بين إسبانيا والبرتغال انتقد قراراته المدرب الإسباني خاصة ركلة الجزاء المبكرة، أما في مواجهة المكسيك أمام البرازيل انتقده بشدة مدرب المكسيك إذ وصف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للمنتخب قرارات الحكم الإيطالي بالسيئة للغاية.

كما أدار روكي 31 مباراة في دوري أبطال أوروبا أخرهم أولمبيك ليون أمام مانشستر سيتي، وكان سبق له قيادة مواجهة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان تحكيميا الموسم الماضي في نفس المسابقة.

وأخيرا أدار روكي 18 مباراة هذا الموسم بينهم 9 مواجهات في الدوري الإيطالي و4 مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراتين بكأس العالم للأندية ومباراة بكل من دوري الأمم الأوروبية وكأس إيطاليا والدوري المصري.