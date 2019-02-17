اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

الأحد، 17 فبراير 2019 - 16:25

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري

قررت لجنة القيم في الاتحاد المصري لكرة القدم منع رئيس الزمالك لمدة 3 أشهر من حضور أي مباريات ينظمها الاتحاد وتغريمه 100 ألف جنيه بعد الشكوى المقدمة ضده من قبل مجلس إدارة الأهلي.

وشكا الأهلي رئيس الزمالك إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الرياضة واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للإعلام قائلا إنه "يكيل السباب دون رقيب".

وجاء قرار اللجنة في بيان رسمي بعد الاستماع للممثل القانوني للأهلي والذي قدم أقراص مدمجة تثبت صحة شكوى ناديه ضد رئيس الزمالك.

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وقال محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم في تصريحات لإذاعة أون سبورت:"دعونا رئيس الزمالك لحضور جلسة استماع لكنه لم يظهر ولم يقدم ما يثبت براءته. الأمر لا علاقة له بحصانته البرلمانية، ويحق له الاستئناف ضد القرار".

وكان رئيس الزمالك ممنوعا من الظهور في مختلف وسائل الإعلام قبل أن يحصل منذ فترة قريبة على حكم قضائي لصالحه ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام.

وأوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رئيس الزمالك العام الماضي لذلك لا يستطيع حضور مباريات فريقه في البطولات المختلفة.

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