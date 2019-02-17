الشناوي يخضع لفحص طبي الاثنين

يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الاثنين.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويعاني الشناوي من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن التشكيل الأساسي قبل دقائق من انطلاق مواجهة الأهلي ضد الإنتاج الحربي والتي حسمها الأحمر بهدف عمرو السولية.

ويحدد الفحص الطبي موقف اللاعب من مباراة الداخلية التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

واشتكى الشناوي أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة الإنتاج من آلام في العضلة الضامة.

تحدث الشناوي مع خالد محمود طبيب الأهلي، قبل أن يعود ويحاول إكمال عمليات الإحماء.

وبعد دقائق قليلة، لم يقدر الشناوي على استكمال الإحماء ليتجه مباشرة لغرف خلع الملابس.































اقرأ أيضا

تحركات برلمانية لـ "لم شمل" الأهلي والزمالك واتحاد الكرة

الأهلي: التجديد لـ أجايي خلال أيام.. يتبقى الرتوش الأخيرة

اتحاد الكرة: الدفاع الجوي يستضيف مباريات أمم إفريقيا بدلا من السلام

في الجول يكشف – 3 أمور اهتم بها جروس في تدريبات الزمالك استعدادا لإنبي

لاسارتي: عدم استغلال الفرص نقطة سلبية أمام الإنتاج.. سنعالج ذلك