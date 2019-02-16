بعد إهدار كم كبير من الفرص السهلة ضد نصر حسين داي والذي أدى في النهاية لخسارة نقطتين في سباق الكونفدرالية، ركز كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على تدريب لاعبيه على عملية إنهاء الفرص بشكل سليم قبل مواجهة إنبي.

ويلعب الزمالك غدا الأحد ضد إنبي في الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

وتابع مراسل FilGoal.com التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض قبل مواجهة إنبي، وشهدت تركيز المدرب السويسري مع لاعبيه على 3 أمور.

أولها كان طريقة إنهاء اللاعبين للفريق، حيث قام جروس بتدريب اللاعبين عليها من خلال فقرات خاصه قام بقيادتها بنفسه، وحرص أكثر من مرة على توجيه تعليمات متواصلة لمهاجميه.

كما اهتم جروس بتدريب لاعبيه على مواقف "رجل ضد رجل" والتي يتعرض لها الفريق عندما يلعب ضد منافسين يعتمدون على رقابة قوية في الدفاع.

وحرص مدرب الزمالك على تدريب لاعبيه على إتقان المراوغات ثم التمرير مباشرة إلى المهاجم المندفع إلى منطقة الجزاء، أو التسديد مباشرة إذا أتيحت الفرصة.

الشق الثالث الذي اهتم به جروس كان يتعلق بلاعبي الوسط، حيث اهتم بتدريب لاعبيه على غلق المساحات والتمرير السريع في مساحات صغيرة، وذلك من أجل السيطرة على منتصف الملعب ونقل الهجمة بسرعة من خلال تمريرات سريعة وحتى الوصول لمرمي المنافس.

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