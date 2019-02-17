الأهلي: التجديد لـ أجايي خلال أيام.. يتبقى الرتوش الأخيرة

الأحد، 17 فبراير 2019 - 10:45

كتب : FilGoal

أجاي - الأهلي

يقترب النادي الأهلي من تجديد تعاقد مهاجم الفريق جونيور أجايي والذي ينتهي تعاقده في صيف 2020 المقبل.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي: "أجايي في المراحل الأخيرة لتجديد عقده ويتبقى الرتوش الأخيرة".

وتابع عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الكورة كل يوم "سيتم حسم الأمر خلال أيام".

أخبار متعلقة

السادس على التوالي لـ الأحمر.. السولية يقود أهلي "الفرص الضائعة" للانتصار على الإنتاج مناوشات وطرد وبطاقة صفراء بين الأهلي والإنتاج.. رمضان يغيب أمام الداخلية السولية يواصل التألق.. استغل خطأ الإنتاج وتقدم لـ الأهلي إصابة الشناوي.. وإكرامي يحرس مرمى الأهلي أمام الإنتاج

وكان الأهلي قد قام بتمديد تعاقد الثنائي علي معلول وعمرو السولية لموسمين آخرين إذ ينتهي تعاقدهما في صيف 2022.

وأوضح عبد الحفيظ "ما عطل الأمور في الفترة الماضية هو أن الفريق لم يحصل على راحة بعد العودة من تنزانيا".

وأتم مدير الكرة تصريحاته "كان لدينا ارتباط بمواجهة هامة أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، وسيتم حسم الأمر قريبا".

وكان الأهلي قد تغلب على الإنتاج الحربي بهدف نظيف أمس السبت ضمن مباريات الجولة 22 ليرفع الأحمر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط فقط عن الزمالك المتصدر.

اقرأ أيضا:

السادس على التوالي لـ الأحمر.. السولية يقود أهلي "الفرص الضائعة" للانتصار على الإنتاج

بالفيديو - على الطائر وفي شوط واحد.. الاتحاد يسقط أمام الهلال بثلاثية في البطولة العربية

إصابة الشناوي.. وإكرامي يحرس مرمى الأهلي أمام الإنتاج

بيراميدز عن خطاب الجونة لـ في الجول: نحترم الألعاب النفسية.. لكننا طلبنا حكاما أوروبيين منذ يومين

حجازي يتجاوز المحمدي في صدام مصري بدوري القسم الثاني الإنجليزي

الأهلي جونيور أجايي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة ثلاثية في المنطقة الأمامية ضد إنبي 2 دقيقة | الدوري المصري
الإنتاج: لولا عامر لخسرنا 3 أمام الأهلي.. والخطيب صفق له في المدرجات 7 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: مواجهة الإنتاج توأم لمباراة برشلونة وبلد الوليد.. أهداف ضائعة بسبب الجماعية المبالغ فيها 15 دقيقة | الدوري المصري
تحركات برلمانية لـ "لم شمل" الأهلي والزمالك واتحاد الكرة 19 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: التجديد لـ أجايي خلال أيام.. يتبقى الرتوش الأخيرة 24 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – موناكو يفوز على نانت ويهرب من مراكز الهبوط 10 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 3 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته 4 تركي آل الشيخ يهاجم قرارات مجلس الأهلي: تبحثون عن بطولة زائفة أمام الجماهير

قد ينال إعجابك