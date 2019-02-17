الأهلي: التجديد لـ أجايي خلال أيام.. يتبقى الرتوش الأخيرة

يقترب النادي الأهلي من تجديد تعاقد مهاجم الفريق جونيور أجايي والذي ينتهي تعاقده في صيف 2020 المقبل.

جونيور أجاي النادي : الأهلي الأهلي

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي: "أجايي في المراحل الأخيرة لتجديد عقده ويتبقى الرتوش الأخيرة".

وتابع عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج الكورة كل يوم "سيتم حسم الأمر خلال أيام".

وكان الأهلي قد قام بتمديد تعاقد الثنائي علي معلول وعمرو السولية لموسمين آخرين إذ ينتهي تعاقدهما في صيف 2022.

وأوضح عبد الحفيظ "ما عطل الأمور في الفترة الماضية هو أن الفريق لم يحصل على راحة بعد العودة من تنزانيا".

وأتم مدير الكرة تصريحاته "كان لدينا ارتباط بمواجهة هامة أمام الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، وسيتم حسم الأمر قريبا".

وكان الأهلي قد تغلب على الإنتاج الحربي بهدف نظيف أمس السبت ضمن مباريات الجولة 22 ليرفع الأحمر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط فقط عن الزمالك المتصدر.

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