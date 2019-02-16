لاسارتي: عدم استغلال الفرص نقطة سلبية أمام الإنتاج.. سنعالج ذلك

السبت، 16 فبراير 2019 - 21:32

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الإنتاج الحربي

وصف مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي الفرص التي أهدرها فريقه أمام الإنتاج الحربي بـ"النقطة السلبية".

الأهلي انتصر على الإنتاج الحربي بهدف عمرو السولية في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال لاسارتي: "كنا نقدر على تسجيل أكثر من هدف".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "سيطرنا على أجواء المباراة وشكلنا خطورة بشكل دائم على مرمى المنافس ولكننا لم نُسجل إلا مرة واحدة فقط".

وواصل "لابد أن نعمل على ترجمة الفرص بشكل أفضل لتحسين نسبة التهديف".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن نخلق العديد من الفرص وكان من الممكن أن نسجل كثيرا في مرمى الإنتاج ولم نفعل ذلك. الفرص الضائعة هي النقطة السلبية ولكننا سنعمل على تحسين ذلك".

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي قاد الفريق في 7 مباريات في الدوري، خسر مرة أمام بيراميدز ثم انتصر 6 مرات متتالية أمام سموحة ومصر للمقاصة ووادي دجلة وإنبي وحرس الحدود والإنتاج الحربي على التوالي.

ووصل الأهلي إلى النقطة 43 من 19 مباراة في المركز الثالث، خلف بيراميدز الثاني صاحب الـ 45 نقطة من 22 مباراة، والزمالك الأول صاحب الـ 48 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 31 في المركز الخامس.

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