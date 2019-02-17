تحركات برلمانية لـ "لم شمل" الأهلي والزمالك واتحاد الكرة

الأحد، 17 فبراير 2019 - 10:50

كتب : FilGoal

فريقي الأهلي والزمالك قبل اللقاء

أعلن صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان المصري عن مبادرة للم الشمل بين الأهلي والزمالك واتحاد الكرة.

وقال حسب الله في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "هناك جهات خارجية تعمل على استغلال الأزمة وحالة الاحتقان الحالية".

وأضاف "الأهلي والزمالك يملكان جماهير كبيرة، وإداراتين واعيتين. جلسنا مع رئيس الزمالك ووجدنا تجاوبا منه في ملف إيقاف الفتنة".

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وأردف "نرتب لجلسة قريبا مع رئيس الأهلي محمود الخطيب، وهو رمز من رموز الحكمة والروح الرياضية في المنظومة الكروية المصرية".

وشدد "نريد وضع أطر جديدة للتعامل. سنجلس أيضا مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من أجل نفس الأمر".

وأتم "نحن مقبلون على مرحلة هامة. يجب أن تكون الدولة المصرية يدا واحدة قبل كأس أمم إفريقيا. لا نريد أي احتقان بين الجماهير".

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