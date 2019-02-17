سموحة: بيراميدز عالمي مثل سان جيرمان.. فريق ثمنه مليار جنيه أشبه بمنتخب القارات

وكان بيراميدز قد تغلب على سموحة بأربعة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

ويرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز برباعية في الدوري المصري تبدو منطقية نظرا للفوارق المالية.

وصرح عامر عبر برنامج الماتش بقناة صدى البلد "بيراميدز ثمنه مليار جنيه وهو فريق عالمي مثل باريس سان جيرمان، إنه أشبه بمنتخب القارات".

وأضاف: "مدرب بيراميدز يتقاضى 300 ألف دولار شهريا ويضم بين صفوفه 6 محترفين على أعلى مستوى".

وتابع "ثمن لاعب منهم يعادل ما صرفه نادي سموحة على كرة القدم منذ صعود الفريق للدوري الممتاز".

وواصل رئيس النادي السكندري "لا أقول ذلك لتبرير الخسارة، لأنه في النهاية كرة القدم 11 لاعبا ضد نفس العدد".

وعن رد فعل رئيس نادي سموحة شدد عامر "هناك 3 لاعبين بصفوف سموحة تخاذلوا ويجب ألا يستمروا معنا، أدوا المباراة بلا روح".

وأتم "أما المدير الفني عادل عبد الرحمن فلا أجد منه أي تقصير، واتفقت معه على استبعاد أي لاعب متهاون".

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