تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة ثلاثية في المنطقة الأمامية ضد إنبي

يفاضل السويسري كريستيان جروس بين 3 أسماء لشغل المنطقة الهجومية خلف خالد بوطيب، حينما يواجه إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري.

لا يجد السويسري حيرة كبيرة بالنسبة للدفاع ووسط الملعب، حيث يحتفظ بتشكيله الدفاعي الدائم والذي يقف أمامه طارق حامد وفرجاني ساسي.

ماذا عن الثلاثي خلف الهجوم؟

اقترب حميد أحداد ويوسف إبراهيم "أوباما" من حجز مكانين من أصل 3 خلف المهاجم الوحيد خالد بوطيب.

مباراة إنبي قد تشهد الظهور الأول للوافد الجديد أحمد سيد "زيزو"، أو أول ظهور أساسي لأيمن حفني في الدوري مع كريستيان جروس، ما سيعني انتقال أوباما للرواق الأيمن.

وقد يحبذ جروس عدم تغيير أي شيء من مباراة نصر حسين داي الجزائري في الكونفدرالية بالتعويل على محمود عبد المنعم "كهربا" في الجناح الأيسر.

وبالتالي، يبدو التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – حميد أحداد – أحمد سيد "زيزو" (أيمن حفني أو محمود عبد المنعم "كهربا")

الهجوم: خالد بوطيب

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