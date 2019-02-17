بالفيديو – موناكو يفوز على نانت ويهرب من مراكز الهبوط

نجح فريق موناكو في تحقيق الانتصار على ضيفه نانت بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي.

هدف انتصار موناكو جاء عن طريق جيلسون مارتينز في الدقيقة 13 بعد استقبال عرضية متقنة من روني لوبيز.

وأهدر موناكو أكثر من فرصة محققة في الشوط الأول أبرزها رأسية راداميل فالكاو والتي تألق أمامها كيبريان تاتاروسانو حارس مرمى نانت.

وفشلت محاولات نانت في إدراك التعادل نفس الأمر بالنسبة لمحاولات موناكو في تعزيز النتيجة، لتنتهي المباراة بهدف مقابل لا شيء.

انتصار موناكو قفز بالفريق من مراكز الهبوط إلى المركز الـ 16 برصيد 22 نقطة.

بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 27 في المركز الـ 14.

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