النقاز: نسير بخطى ثابتة.. نلعب كل مباراة كأنها لقاء كأس

تحدث حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك عن مسيرة فريقه في الدوري حتى الآن، مشيرا إلى "نسير بخطى ثابتة".

وقال النقاز: "نسير بشكل جيد جدا في الوقت الحالي ونحن في صدارة الدوري".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "لكي تحقق لقب الدوري، عليك لعب كل مباراة كأنها مباراة كؤوس وهذا هو هدفنا".

وأشار "سنلعب كل مباراة وكأنها مباراة كؤوس. هدفنا تحقيق الانتصارات ومواصلة الطريق".

وتابع "الدوري مازال طويلا ولكننا نسير بخطى ثابتة ونقدر على تحقيق اللقب".

ولعب النقاز 9 مباريات في الدوري هذا الموسم ونجح في الصناعة مرة.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأحد في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

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